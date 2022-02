CLM tiene la "mano tendida para atender todo lo que haya que atender" a Ucrania

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado este lunes la guerra que Rusia ha iniciado contra Ucrania y ha asegurado que la comunidad autónoma tiene la "mano tendida para atender todo lo que haya que atender" en términos de ayuda humanitaria, si bien ha subrayado que la respuesta debe ser del conjunto del Estado y en coordinación con la Unión Europea.



En un acto en Guadalajara, donde ha visitado la remodelación del edificio "Las Cristinas" y las obras del aparcamiento subterráneo del Campus de la Universidad de Alcalá en la ciudad, García-Page ha confiado en que España "va a ayudar" y está dispuesta a hacerlo "a todos los ucranianos que vengan a España, en todos los sentidos", tanto de servicios públicos como de ciudadanía.



A su entender, es "evidente que tarde o temprano, serán Europa con todos los derechos" y también ha adelantado que "serán OTAN" y ha añadido: "Es el final que ellos y ya la mayoría empezamos a desear".



El presidente castellanomanchego ha rechazado duramente la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania y se ha mostrado especialmente duro con el presidente ruso, Vladímir Putin, al afirmar que la acción militar es "un chantaje y una chulería por parte de un aspirante a zar" y ha augurado que si "al pueblo ruso le dejaran hablar" ofrecerían "una perspectiva distinta".



"Es un problema de falta de libertad, de fluidez democrática", ha reflexionado el presidente castellanomanchego que, con todo, ha aseverado que "las cosas no van a ir como quiere Putin", ya que a su juicio "el primer fracaso" del presidente ruso ha sido que no se trata de "una tercera guerra mundial, al estilo convencional, con millones de muertos y con armas de destrucción muy masivas", en alusión a las amenazas de Putin sobre las armas nucleares.



Para García-Page, este fracaso ha sido porque "se está haciendo un ejercicio de diplomacia defensiva, militar, inaudito" y ha reivindicado que la Unión Europea "cada vez que se le somete a una chulería, a una crisis, a un riesgo, un reto, un órdago, termina uniéndose".



Así, ha animado a que el siguiente paso de la unión sea en el ámbito de la energía, para no depender de potencias extranjeras y, en este sentido, ha apostado por las energías renovables.



También ha propuesto que Europa cada vez tenga una respuesta más homogénea desde el punto de vista militar, porque "no se puede hacer política diplomática sin armas".



En este sentido, ha aplaudido la medida de Alemania de enviar armas a Ucrania, pues es una medida "importante" el que se dé "ese giro y ese apoyo, porque se puede vivir todos los días en el drama del pasado, pero no se puede tener miedo al futuro".