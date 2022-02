El cierre definitivo del hospital Virgen de la Salud de Toledo, "en días, semanas"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, adelanta que el cierre definitivo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde aún se mantienen los laboratorios tras la mudanza a las nuevas instalaciones de Santa María de Benquerencia, se producirá "en días, semanas", cuando terminen de instalarse los nuevos laboratorios.



En una entrevista concedida a la Agencia Efe, Fernández Sanz analiza cómo ha sido el traslado del hospital Virgen de la Salud a su nueva ubicación, realizado durante la pandemia -pero no en los meses más duros-, y asegura que, aunque son "meses de cambio" y aún se pueden tener "problemas de adecuación", en general "la gente está contenta", tanto los trabajadores como los ciudadanos.



"Un traslado de este nivel genera unos primeros meses de incertidumbre, descoloque, adecuación", reflexiona el consejero de Sanidad, que afirma que él vivió una situación similar cuando, en 2005 se produjo el traslado del Hospital de Ciudad Real siendo él gerente del mismo y admite que "lo pasas mal al principio, hasta que te adecuas" tanto al nuevo edificio como a la nueva tecnología.



Asimismo, se muestra consciente de que "hay cosas a mejorar" y recuerda que en la actualidad están inmersos en la instalación de los quirófanos híbridos y las nuevas cadenas automatizadas de los laboratorios, y señala que cuando terminen de instalarse estos nuevos laboratorios se cerrará totalmente el Hospital Virgen de la Salud, ya que en esas instalaciones aún funciona este servicio.



Con todo, recuerda que en el barrio de Palomarejos, donde está el Virgen de la Salud, se mantiene abierto el centro de especialidades, y destaca que se ha previsto una inversión de 2 millones de euros en este equipamiento sanitario para que pueda albergar el Centro Regional de Transfusión de Sangre, "muy importante para toda la región".



También hace alusión a los episodios de inundaciones que se vivieron en otoño de 2021 tras las lluvias torrenciales y afirma que "eso pasa en las obras grandes, nuevas" donde "hay techos que no estaban firmes y parecía que sí".



Fernández Sanz señala que, tras estas situaciones, se ha realizado una revisión completa que terminó el 14 de enero, con lo cual sostiene que "no debería pasar nada, pero un edificio de estas características, está muy a prueba, continuamente".



"Creo que había gente que creía que no íbamos a abrir el hospital", reflexiona el consejero, que defiende que las nuevas instalaciones son "el mejor hospital de Castilla-La Mancha" en estos momentos desde el punto de vista de las infraestructuras y "bueno en general" para la comunidad autónoma.



HOSPITALES DE PUERTOLLANO, ALBACETE, CUENCA Y GUADALAJARA



El consejero de Sanidad también repasa las obras de otros hospitales de Castilla-La Mancha y desvela que la obra del de Puertollano (Ciudad Real) comenzará previsiblemente en marzo, ya que en estos días se debe producir la firma del contrato una vez que ya se ha adjudicado la obra y, desde la firma, "si no hay ninguna reclamación, que no se espera en principio", la empresa tiene un mes para iniciar la obra.



Fernández Sanz resume esta intervención como "complicada pero bonita", y recuerda que el proyecto consiste en construir un nuevo hospital en la zona de los aparcamientos del actual y, cuando termine el nuevo edificio, demoler lo antiguo para ubicar ahí los nuevos aparcamientos.



También se están construyendo nuevos edificios y remodelando parte de lo que ya está en pie en Albacete, donde se están edificando dos nuevos inmuebles, uno que le llaman el edificio ambulatorio y "ya está levantado" y el otro, el bloque quirúrgico y materno-infantil, donde "ya se han empezado los cimientos".



Así, calcula que estos dos nuevos edificios estarán construidos en 2023 y, al tiempo, se comenzará la obra de renovación de las instalaciones actuales.



En cuanto al hospital de Guadalajara, indica que ya está finalizada la parte primera de la obra, la obra nueva, y calcula que en torno a Semana Santa se hará el cambio al edifico nuevo y se presentará el plan funcional de la obra que hay que hacer en el viejo.



Además, la obra del Hospital de Cuenca "evoluciona muy bien" y ya se ha ejecutado un 70 por ciento de obra, aproximadamente, con el horizonte de que esté terminada seguramente a finales de este año.