'Charlie' el pequeño cocodrilo de Torrijos que casi es decomisado: "Si se va de aquí, va a morir"

'Charlie' es un cocodrilo 'Osteolaemustetraspis', es la especie más pequeña de cocodrilo, también llamado cocodrilo enano africano. Esta especie alcanza una longitud adulta media de 1,5 metros, suelen pesar entre 18 y 32 kg, aunque como curiosidad las hembras más grandes pesan hasta 40 kilos y los machos más grandes pesan 80.

Lo curioso de 'Charlie' es que estaba en el punto de mira como el primer animal decomisado bajo la Ley de Protección de Derechos y el Bienestar de los Animales. Vive en Torrijos, en Toledo y su dueño se llama Fran con quien hemos podido hablar cuando finalmente se ha interrumpido la intervención.

Este vecino de Torrijos es el dueño de un núcleo zoológico autorizado y también de este cocodrilo. El Seprona ha llegado hasta este pueblo de Toledo para finalmente "no han querido. Nosotros hemos intentado razonar en hablar con ellos, no han querido hablar con nosotros en ningún momento, les hemos pedido justificaciones, nosotros estábamos intentando saber qué querían hacer porque no lo sabíamos".

Dos kilos de cocodrilo

'Charlie' pesa dos kilos, "nos lo quieren quitar, un animal que lleva 9 años con nosotros, un animal que nos conoce, que sabe dónde está, y que si lo cambian de sitio, ese animal va a morir porque solo con el cambio de tienda, cuando nos cambiamos nosotros de tienda a unas nuevas instalaciones, estuvo casi un mes sin comer, adaptándose. Tú imagínate si se lo llevan". Y es que la nueva ley prohíbe el maltrato animal y está penado. La Ley tiene como objetivo "implementar mecanismos legales con el fin de fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales en nuestro país, estableciendo un marco común en todo el territorio español, implicando a los poderes públicos y a la ciudadanía en el respeto a todos los animales».

Sin negarse en ningún momento a que Seprona viese instalaciones y animales, Fran nos contaba cómo trabaja en el día a día con estos animales protegidos y/o exóticos "nosotros trabajamos el alimento, trabajamos los productos y luego también tenemos animales. En este caso, los animales a intervenir, la mayoría de estos animales son animales nuestros, son nuestras mascotas, es decir, no son animales de venta, ni mucho menos, son animales que llevan con nosotros, como te digo el cocodrilo, 8 o 9 años. Dicen que no está declarado, que teníamos 6 meses para declararlo, como la ley obliga, potencialmente peligrosos, pero es que, según nuestro veterinario y todo, no hay ningún sitio donde declararlos en Castilla-La Mancha. El sitio es la Junta, que él mismo lo ha dicho, y yo lo tengo declarado en la Junta, porque yo soy un núcleo zoológico autorizado y mi animal está inscrito en la Junta.

De momento, no se han llevado a este cocodrilo enano africano, es el más pequeño en todo el mundo, pero l caso ha quedado en stand by.