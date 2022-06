Una finca de Toledo ha sido precintada tras detectarse un caso de cólera. Sería el primer caso autóctono de cólera en España desde 1979…La paciente es una menor de Madrid que bebió agua no tratada en la propiedad y fue hospitalizada, aunque ya ha recibido el alta. Según han confirmado a COPE fuentes de la Consejería de Sanidad fue el Instituto Carlos III el que contactó con los servicios sanitarios de Castilla la Mancha alertando de que esta menor, ingresada en un hospital de otra comunidad había dado positivo en cólera. La joven aseguró que bebió agua que le supo "mal" en esta finca de Toledo.

Desde Salud Pública de Castilla La Mancha se procedió a realizar el análisis a estas aguas que se encuentran en muy malas condiciones higiénico sanitaria. No solo se confirma la presencia de cólera en este agua si no también de otras muchas enfermedades infecciosas como la salmonelosis. Por el momento no se conocen detalles de si la finca estaba habitada ni por qué estaba esta joven allí. Salud Pública continúa con la investigación.



Según los registros del Ministerio de Sanidad y la literatura científica consultada por el diario EL PAÍS, este sería el primer caso autóctono de cólera en España desde 1979. “No se trata de un caso grave, a pesar de lo cual se ha procedido al cierre de la finca hasta asegurar que no existen más riesgos para la población”, ha explicado un portavoz de la Junta.

Quique Bassat, epidemiólogo e investigador del instituto ISGlobal (Barcelona), considera que aunque este es un episodio excepcional y pueda detectarse algún caso en el contexto de una finca en la que se consuma agua sin depurar, “el riesgo para la población es prácticamente nulo porque debería suceder una catástrofe para que las redes de saneamiento existentes en un país con los controles de España fueran contaminadas”.

El cólera es una enfermedad infecciosa que causa diarreas, calambres y debilidad, y que en muchos casos cursa de forma leve e incluso asintomática, aunque es considerada muy peligrosa porque en algunos pacientes puede causar la muerte en pocas horas debido a la gran pérdida de líquidos y sales minerales.

El agente causante del cólera es la bacteria vibrio cholerae y la vía de transmisión más común es el contacto directo entre dos personas y, sobre todo, la contaminación de las redes de agua y los alimentos. Es por eso que es una enfermedad que afecta especialmente a los países menos desarrollados, donde es capaz de causar grandes brotes y miles de muertos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año hay entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera en el mundo y se producen entre 21.000 y 143.000 fallecimientos.

Los dos últimos brotes de cólera registrados en España datan de 1971 y 1979, año a partir del cual solo se han ido detectando algunos casos importados. El primero, ocurrido en la ribera del Río Jalón (provincia de Zaragoza), obligó a vacunar a cerca de 600.000 personas tras la detección de siete afectados y medio centenar de casos sospechosos, aunque la censura del franquismo dificultó la información sobre el episodio, en cuyo control tuvo un papel clave el farmacéutico Ricardo García Gil.

El más reciente (1979) tuvo su origen en Melilla, según los estudios publicados. En la ciudad autónoma fueron detectados los primeros casos en el mes de julio y posteriormente el brote se extendió a Málaga (141 afectados) y Barcelona (70), aunque también hubo algunos casos en Navarra, Granada, Sevilla, Jaén, Córdoba y Ceuta. En total, enfermaron 264 personas y la vía de transmisión fue el contacto directo y la contaminación de aguas y alimentos por las deficiencias de saneamiento existentes.