Carlos Velázquez: "Prometí la primera entrevista a COPE y aquí estoy, no soy un vende humos"

Laura: Lo prometido es deuda, Y el pasado viernes nos prometiste que si eras alcalde de Toledo la primera entrevista la harías en Cope Toledo.

Carlos: "Sí, lo prometido es deuda. Además, una de las cosas que más he dicho esta campaña y quiero mantener es que no voy a prometer nada que no pueda cumplir, no soy un vende humos. Quiero mejorar Toledo y para eso creo que voy a contar con todos los ciudadanos, con los que me han votado y con los que no. Es importante pasar página de un gobierno que no ha contado con Toledo y tratar de solucionar los grandes problemas que tiene nuestra ciudad. Encantado de estar aquí.

L: El PP ha conseguido 9 concejales que sumados a los 4 de VOX, serían 13 concejales, mientras que el PSOE ha obtenido 11 y un concejal, Unidas Podemos. Evidentemente se puede hacer gobierno pactando con Vox. ¿ya has hablado con Inés Cañizares?.

C: "Tuve la oportunidad de verla junto a otros compañeros en la jornada electoral y antes de salir a hablar, ya con el 100% escrutado, también tuve la oportunidad de charlar brevemente con ella".

L: ¿Y todo bien?

C: "Sí, bueno, es que, es evidente que la ciudad necesita un cambio y es evidente que los toledanos han pedido cambio y se ha trasladado a las urnas y vamos a darles ese cambio".

L: Milagros Tolón reconocía que ya no iba a ser la alcaldesa de Toledo y respetaba la política de pactos. En esas primeras declaraciones también tuvo el detalle de felicitarle.

C:" No he tenido oportunidad de escuchar lo que ha comentado, pero evidentemente, esto es la democracia. Yo hubiera querido, en cualquier caso, hacer un debate electoral y ya me comprometo a hacer un debate electoral dentro de tres años y medio o 4 años. Por otra parte, no hay que faltar el respeto a nadie, hay que ser humilde y yo me comprometo aquí, en las ondas de la COPE, a seguir siendo tan humilde como he sido siempre, porque esto no es eterno".

L: Muchos no creían en su proyecto, ¿sabe mejor cuando muchos no daban un duro por su proyecto?

C: "Es cierto que sobre todo al principio, cuando me nombraron candidato, algunos lo daban por imposible, posteriormente ya se fue viendo la posibilidad…pero es verdad que en la calle sentíamos que los toledanos querían cambio y la encuesta de la calle es la que sirve. Hemos hecho mucha calle y hemos estado con los toledanos, y además eso es lo que tenemos que seguir haciendo, mi despacho va a estar en la calle, no en el Ayuntamiento. Toledo necesitaba un cambio de timón y lo vamos a conseguir".

L : Al final, Paco Nuñez no ha conseguido la presidencia de Castilla-La Mancha y estáis obligados a entenderos con Emiliano García Page porque de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha dependen también muchos proyectos de esta ciudad.

C: "Ha sido una pena porque por muy poquitos votos no ha conseguido el cambio que Castilla-La Mancha necesita y espero que el partido socialista sea consciente de esa situación y cambien sus políticas. Tienen que ser conscientes de que Toledo tiene un déficit de estructuras y yo voy a exigir, como alcalde de Toledo, que cumpla con la ciudad. Conmigo no van a encontar a una persona que no exiga y quiero que se haga justicia con Toledo. Vamos a ser muy exigentes porque la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con el partido socialista, está en deuda con Toledo y vamos a pedir que se salde esa deuda con infraestructuras e inversiones".

L: Al final ¿Cómo queda la Diputación, consiguen la presidencia?

C: "A falta de concretarlo, parece ser que va a ser también para el Partido Popular y parece también que vamos a poder gobernar en acuerdo con Vox. En principio parece que son 13 diputados Partido Popular, 13 diputados Partido Socialista y 1 Vox. El crecimiento que hemos conseguido en los partidos judiciales es muy importante".

L: También ha sido una sorpresa el vuelco electoral que se ha dado en algunos municipios.

C: "Sí, como presidente provincial del partido que soy, tengo que agradecer a todo mi equipo y a los candidatos y candidaturas por el excelente resultado. La subida en votos que hemos tenido, todavía no la hemos calculado totalmente, pero es realmente relevante y algunos municipios como Bargas han obtenido mayoría absoluta después de 30 años de gobierno socialista. Me resulta realmente satisfactorio volver a gobernar en Seseña, y en Esquivias el resultado ha sido histórico con mayoría absoluta. Pero también hay otros municipios que hemos recuperado como Numancia de la Sagra, Pantoja, Madridejos, Sonseca… municipios en los que no estamos gobernando y que gobernaremos ahora. La verdad es que tenemos una gran responsabilidad y vamos a trabajar para estar a la altura de lo que los ciudadanos demanden".

L: Y de alcalde a alcalde, ¿que le dice a Jose Julián Gregorio, que será alcalde, con el apoyo de VOX, en Talavera de la Reina?

C: " Ayer hable con él, no pude hablar con muchas personas porque fue una noche tremenda pero tuve la oportunidad de charlar con él, porque es muy importante recuperar Talavera y también establecer ejes de colaboración entre Toledo y Talavera. Tenemos grandes retos que solucionar esta legislatura y uno de ellos es el AVE Madrid-Lisboa, en el que yo quiero que Toledo sea protagonista y por supuesto Talavera tiene que ser también protagonista de este eje tan importante, que es el eje transatlántico, de transporte de personas por línea de alta velocidad".

L: Tenemos 4 años por delante, hablaremos en muchas ocasiones pero le pido el primer mensaje que quiere trasladar a los toledanos.

C: "Voy a trabajar para recuperar la influencia que Toledo nunca debió perder como capital de Castilla La Mancha y quiero que los toledanos me ayuden a hacer de Toledo una de las ciudades más importantes de España".