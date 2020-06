La Comisión Europea ha presentado esta semana las estrategias sobre la biodiversidad, al tiempo que daba a conocer su propuesta del marco financiero plurianual, con un recorte de los fondos de la PAC para el período 2021-2027.

ASAJA HA DENUNCIADO TANTO LAS ESTRATEGIAS SOBRE BIODIVERSIDAD DE LA UE COMO EL MARCO FINANCIERO. EMPEZANDO POR LO PRIMERO ¿CÓMO AFECTAN A LA AGRICULTURA LAS ESTRATEGIAS DE BIODIVERSIDAD?

Suponen un duro golpe al sistema productivo del campo europeo y español, un golpe más, pero quizás no esperado en estas circunstancias, con el sector sufriendo, como el resto de los sectores económicos, la crisis del COVID-19, precisamente una crisis que ha puesto de manifiesto que el sector primario es eso: el primero, el que inicia la cadena que nos alimenta a todos.

Las propuestas anunciadas son populistas e imponen más limitaciones al modelo agrario de la UE, a pesar de que es el más exigente y respetuoso con el medioambiente, el bienestar animal, el de mayor calidad y seguridad alimentaria.

Para concretar, las nuevas exigencias suponen:

Que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos

Que el uso de abonos se reduzca un 20% y el de fertilizantes un 50%

Que al menos el 25% de la superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica el año 2030

Poder incrementar hasta un 30% las zonas incluidas en Red Natura, que aquí sabemos muy bien lo que suponen para la agricultura y ganadería, pues lo vivimos día a día con la ZEPA.

Reducir el consumo de carne

No sirve de nada que esté demostrado que la ganadería produce menos del 7% de los gases de efecto invernadero. Y que, además, la ganadería mitiga estos efectos con el mantenimiento de praderas, pastos, dehesas que son grandes sumideros de CO2.

Todo esto lo comprobamos ahora. Con esta crisis, hemos seguido produciendo, no hemos parado, y la contaminación ha bajado significativamente; obviamente, porque son otros los sectores que contaminan, no el agrario.

Solo resta decir que el comisario de Agricultura no estuvo presente en la presentación de estas propuestas y eso que la propia Comisión dice que, sin la participación de los agricultores y ganaderos, éstas no se podrán llevar a cabo.

¿HABRÁ COMPENSACIONES? PORQUE, EL MARCO FINANCIERO QUE PROPONE LA COMISIÓN RECORTA LOS FONDOS AGRARIOS

No se han planteado compensaciones por las pérdidas de productividad.

Y, además, nos encontramos con que Bruselas presenta para la PAC 2021-2027 35.000 millones menos de euros, concentrado en las ayudas directas, con un recorte de casi un 10%, y de un 6% en Desarrollo Rural.

Evidentemente, estos recortes no van acorde el mayor nivel de exigencias medioambientales y climáticas que plantea Bruselas. Y, por supuesto, sin exigir a los productos que entran de fuera la trazabilidad, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, etc, etc, que nos exigen a nosotros.

Si todo esto sale adelante, van a cargarse muchas explotaciones y van a terminar haciéndonos depender de terceros países, con el riesgo que esto entraña en todos los sentidos. Imaginemos, por ejemplo, una crisis como la de ahora en un futuro en el que nuestra alimentación dependa por completo de terceros países.