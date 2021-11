"Alquilar no es tirar el dinero y las deudas no siempre son malas"

¿Te has preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto ahorrar? O ¿Cómo podemos elegir el banco que más nos conviene? O ¿Cuándo deberíamos empezar a ahorrar para la jubilación?, ¿Por qué no nos salen las cuentas en casa?. Pues sencillamente porque no somos expertos, pero hoy se presenta en la Biblioteca de CLM, en el Alcázar el libro “Invierte en ti: cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor” y nos hemos tirado de cabeza a conocer algo más con su autora, la experta en análisis y planificación financiera Natalia de Santiago,

El primer paso que tenemos que dar es "saber en qué se nos va el dinero. Hacer un presupuesto, no para echarnos la bronca, sino para tener información y tomar decisiones y verlo en positivo".

El libro es de esos que se entienden, además salpicado de un genuino sentido del humor y sin milagros ni falsas promesas, de hecho viene avalado por la reconocida Boticaría García, Marían García que va a acompañar esta tarde a Natalia en la presentación a partir de las siete de la tarde y con quién también hemos hablado "Natalia ha escrito un libro fantástico sobre conceptos que a veces nos vienen un poco grandes, como negociar nuestra hipoteca, si tenemos que comprar una casa o no, cuál es el colchón de emergencia que debemos tener o el dinero que debemos tener de cara a la jubilación..."

"Las deudas son como las setas unas son venenosas y otras te alimentan y te ayudan a crecer"





En el libro encontramos contestación a dudas que normalmente nos planteamos como ¿Alquilar un piso es tirar el dinero? "Para nada y además es una creencia que hace mucho daño a los jóvenes porque les pone una presión innecesario. Cuando se hacenlos números bien hay veces que compensa alquilar. Comprar es una muy buena opción como ahorro a largo plazo y a partir de una edad compensa de cara a la jubilación, pero no hace falta comprar cuando tiene 20 0 30 años".

En cuanto a las deudas, no todas son negativas "Es como las setas, unas te alimentan y te ayudan a crecer y otras son venenosas y tienen mucho peligro. Endeudarse para algo que te puede ayudar a aumentar tus ingresos como la formación un master o montar un negocio o aumentar tu patrimonio puede ser positivo, lo que es venenoso es endeudarse para consumo"

Lo dicho, si quieres dormir a pierna suelta y gestionar tu economía de una manera eficaz esta tarde tienes una cita con Natalia de Santiago y la Boticaria García en la Biblioteca de CLM, en el Alcázar de Toledo a las 19:00 horas "He entendido el libro hasta yo,... ja ja. Es un libro muy sencillo, muy ameno e incluso te ríes con lo difícil que es hacer humor con las finanzas, así que garantía que todo el mundo puede comprenderlo y sobre todo llevarse sorpresas de lo que uno piensa que está haciendo bien y puede hacerlo mejor".