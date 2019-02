“Los vecinos de Polán son mi prioridad más absoluta”

Tiempo de lectura: 2



Alberto Virseda es el alcalde de Polán y afiliado a Vox. Hablamos con él y nos cuenta su etapa antes de afiliarse al partido que dirige Santiago Abascal. “Los once años que he representado al Partido Popular me han servido para vivir y aprender de la política municipal. Esta cercanía es necesaria para saber de primera mano los problemas, las inquietudes, las anécdotas y las sugerencias de los polanecos”.

Dos años en la oposición y ocho como alcalde. Su trabajo al frente del Ayuntamiento de Polán lo define como muy positivo ya que “hemos traído años sin subida de impuestos, hemos mejorado los servicios, se ha creado empleo o hemos pagado la deuda reconocida por Hacienda de más de dos millones de euros”.

Sobre su paso por el partido que dirige Albert Rivera nos cuenta que “mi etapa en Ciudadanos fue muy fugaz, simplemente siendo un afiliado más, sin ningún cargo orgánico dentro del partido, pero he tenido la oportunidad de conocerlo por dentro a nivel provincial y lo agradezco”.

Y sobre su actual formación, Alberto Virseda nos cuenta su punto de vista: “En la mayoría de los pueblos la gente vota al grupo de personas que van en las listas anteponiendo así las siglas por las que se presentan, pero también creo que es importe estar en el partido que más represente tus ideales políticos, ideales que sirvan para mejorar tu municipio, tu provincia, región y España”.

Y puntualiza que “cree que Vox representa lo que tantos españoles estaban esperando, la ilusión de ver ondear nuestra bandera sin ningún complejo, el respeto a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra religión, y a nuestra lengua. Y lo más importante la unidad de España y los españoles por encima de todo”.

Son las palabras que nos deja la conversación que hemos mantenido con Alberto Virseda, alcalde de la localidad toledana de Polán.