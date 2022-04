Último mes para exigir el soterramiento del tren en Talavera

La asociación SOS Talavera y Comarca continúa con la campaña de recogida de firmas para exigir al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y ADIF que cumplan con el convenio firmado por las cuatro administraciones para ejecutar el soterramiento de las vías del tren a su paso por Talavera de la Reina.



Según ha informado este martes en nota de prensa SOS Talavera y Comarca, se trata del último mes para exigir el soterramiento de las vías del tren, y por ello todas las mañanas de los sábados de los meses de mayo y junio continuarán informando a la ciudadanía de la “brecha urbanística y ambiental” que provocaría que las administraciones no cumplan con el soterramiento acordado hace 15 años, “provocando así no sólo ruidos y temblores en edificios más cercanos sino la imposibilidad de crecimiento de la ciudad en su parte norte”.



Ha recordado que ese documento fue firmado el 18 de octubre de 2007 por el Ministerio de Fomento junto al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Junta y ADIF con el fin de soterrar las vías del tren al paso del tren de Alta Velocidad por el núcleo urbano de Talavera de la Reina.



Así, las cuatro administraciones se comprometieron a que el tramo de AVE Madrid – Extremadura circulase por Talavera de la Reina de manera soterrada, afirmando en dicha resolución de 20 de julio de 2010, por parte de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, tramo Madrid-Oropesa sería con la integración urbana del ferrocarril en Talavera de la Reina y recogido así en el Boletín Oficial del Estado con número de referencia BOE-A-2010-13148.



Actualmente, y después del período de alegaciones presentado por los ciudadanos y organismos de Talavera de la Reina, “no se ofrece ningún tipo de información tal y como sí que recibe Toledo con todo lujo de detalles”, ha lamentado el colectivo.



“Los talaveranos hemos podido constatar cómo todo el ayuntamiento de Talavera en pleno está a favor del soterramiento”, ha agregado.



Pero SOS Talavera y Comarca ha criticado que, pese a contar con la talaverana Diana López en las Cortes regionales, el PSOE “volvió a traicionar a nuestra ciudad al votar en contra del soterramiento”.



Igualmente, ha lamentado que el pasado mes de abril, la senadora y también concejal del Ayuntamiento de Talavera Montserrat Muro se abstuvo en el Senado a la hora de instar al Gobierno a contemplar la posibilidad de soterrar el AVE en la localidad de Talavera.



“La ciudadanía no entiende cómo desde Talavera de la Reina se insiste una y otra vez en ‘sí al soterramiento’, pero a la hora de votar en los organismos donde se toman las decisiones, se traiciona deliberadamente el compromiso y el futuro de Talavera y de sus ciudadanos”, ha expuesto la asociación talaverana.



Por ello, SOS Talavera ha vuelto a pedir a los ciudadanos de Talavera de la Reina y su comarca la firma de esta petición: “queremos que las administraciones cumplan con el convenio firmado de soterramiento del AVE de Talavera”.