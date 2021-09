Tito hace una valoración "muy positiva" de las ferias : "Hemos acertado con este modelo"

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Daniel Tito, ha explicado que más de 100.000 personas han visitado el recinto Ferial durante la celebración de las "no ferias" de San Mateo y ha hecho un balance "muy positivo" de las cuatro jornadas que se han desarrollado hasta el momento "sin ningún tipo de incidencias".

Según ha informado este martes en rueda de prensa, el edil ha incidido en que "pese a no ser unas ferias al uso y desarrollarse en un formato distinto al que conocemos habitualmente”, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno regional ante la pandemia de la covid-19, "hemos sacado adelante estas fiestas, conjugando la recuperación de la actividad económica con la salud y la seguridad de las personas".

En concreto, Tito ha indicado que uno de los principales objetivos ha sido evitar las aglomeraciones, repartir a la población y descentralizar las actividades "de la forma más segura posible" y ha destacado un comportamiento "responsable" por parte de toda la ciudadanía.

Recordar que, para la celebración de estas fiestas, los talaveranos han contado con cuatro escenarios diferentes repartidos en distintos puntos de la ciudad: plaza del Pan, parque de los Tres Olivos, parking de Ébora Centro y paseo Padre Juan de Mariana, que han acogido diferentes conciertos, ocho espectáculos infantiles y 12 orquestas, con un aforo máximo de 500 personas en cada escenario.

"Creo que hemos acertado con este modelo, ya que muchos vecinos de estos barrios se han acercado a estas actividades y han acogido de forma positiva este nuevo formato", ha enfatizado el concejal, al tiempo que ha subrayado la importancia de que "los talaveranos han podido vivir las fiestas de San Mateo a muy pocos metros de sus casa".

En este punto, Tito ha señalado que "es fundamental que vayamos retomando la normalidad en sectores que lo necesitaban mucho, y han sufrido las consecuencias de esta pandemia, a la vez que continuamos cumpliendo las medidas sanitarias", para remarcar que "han sido unas fiestas seguras, apenas se han registrado incidencias; de hecho, ninguna de ellas ha sido reseñable".

Asimismo, en referencia al sector hostelero y feriante, Tito ha puesto en valor la "gran acogida" de estos sectores hacia este nuevo modelo de fiestas. "Las personas se han repartido por los diferentes negocios de toda la ciudad, se han llenado las terrazas en muchos casos, contribuyendo al reparto de la economía", ha sostenido.

Antes de finalizar, y a preguntas de los periodistas, Daniel Tito ha asegurado que el objetivo "es volver a retomar la celebración habitual de las ferias en la ciudad”.

Finalmente, este martes, 21, la Plataforma de Feriantes y Cruz Roja llevará a cabo una iniciativa solidaria de recogida de alimentos, de 20:00 a 22:00 horas, en la que por cada kilogramo/litro de alimentos no perecederos que se entregue se cambiará por un ticket válido para consumir en cualquier tipo de atracción de feria en horario de 20:00 a 23:59 horas.