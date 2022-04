Talavera reconoce a Pepe Hernández tras 27 años dirigiendo los teatros municipales

Pepe Hernández recibirá esta noche en el Teatro Palenque el Premio Ciudad de Talavera 2022 a la Cultura.

En “Herrera en Cope Toledo” hemos hablado con Pepe para descubrir toda una vida dedicada al espectáculo delante y detrás de los escenarios...

Ha sido actor, director, dramaturgo, iluminador, director escénico y gerente de los teatros Victoria (desde 1994) y del Teatro Palenque (1998) hasta el año pasado, que decidió no volver a presentarse y jubilarse “mi pasión ha sido el teatro, desde el año 1960 o incluso antes ya estaba pisando los escenarios”. Estuvo 17 años en la compañía de teatro “el Candil” “y en esa faceta hice escenografía, dirección, iluminación, sonido y también escribí unas cuantas obras, premiadas y llevadas a escena”.





Hasta Julio Iglesias quiso que formara parte de su equipo “charlando en el escenario me dijo que me tenía que ir con ellos a Hollywood y le dije que ya veríamos, aunque volvió a por mí”. Al final prefirió quedarse con su familia “Acababa de tener mi primer hijo, y pesaba más la carita de mi hija que la de Julio Iglesias”.

Tampoco olvida el día que le felicitó el propio Paco de Lucia “se me ocurrió iluminarle solo las manos y la gente se emocionó, cuando terminó el propio Paco me felicitó y me pidió que le contara a su equipo cómo lo había hecho con los equipos básicos que teníamos entonces”. Aunque la noche no terminó bien “al recibir el plato de cerámica de recuerdo, había un reborde con el que se cortó la mano y su guardaespaldas no tardó en venir a por mí para pedirme explicaciones”.

Eb 27 años dirigiendo los teatros de Talavera ha llenado 12 libros de recuerdos y dedicatorias escritos por cada uno de los artistas que han pasado por ellos “los tengo encuadernados y quiero entregárselos a los archiveros del ayuntamiento, porque están todos los que han pisado los teatros, recuerdos importantes... “.

Entre sus anécdotas cuenta también la ocasión en la que tuvo que buscar entre la basura las joyas de la actriz Mª Jesús Valdés que junto a Nuria Espert interpretaban La Noche de Leningrado“me llamó y me dijo que se había dejado sus joyas envueltas en un papel en el camerino. Ya había pasado el servicio de limpieza y rebusqué en el contenedor , saqué las bolsas de basura y en el mismo escenario las volqué hasta que encontré ese papelito con sus joyas”.

Por cierto, Nuria Espert se quedó prendada del teatro Victoria “ decía que era una auténtica bombonera, que era especial y que había tenido todos los ojos de los espectadores en sus manos”.

"Esta noche me voy a acordar mucho de mis padres y de mi hermano que ya no está con nosotros"

Se emociona al preguntarle en quién pensará esta noche a la hora de recoger su galardón “me voy a acordar sobre todo de mis padres, que estaban siempre enamorados conmigo y..... de mi hermano que falleció hace cuatro años y me seguía muy de cerca.... aparecerán todos...”.

