El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Sergio Delgado, ha anunciado hoy que su grupo municipal se absteniene, en el pleno, en las mociones del soterramiento del AVE, la construcción de la plataforma logística y el desarrollo del suelo industrial porque “no dejan de ser una falta de acción política y promesas incumplidas del Gobierno talaverano presidido por la socialista de García Élez”.

Delgado ha recordado que la actual alcaldesa de Talavera de la Reina fue entre 2017 y 2019 consejera de Fomento del Gobierno de García-Page “por lo que viene de lejos esta inacción política y la paralización de estas infraestructuras en Talavera de la Reina”. Por lo que el portavoz liberal en Talavera ha afirmado que “no por muchas veces que votemos una propuesta en pleno, se va a llevar a cabo, lo que exigimos ya desde Ciudadanos es dejar de debatir lo mismo y pasar a las acciones”.

En este sentido, Delgado ha avanzado que hace falta trabajo y voluntad política para que estas infraestructuras sean una realidad, “está más que claro que todos los grupos políticos queremos en Talavera un AVE soterrado, una plataforma logística y más suelo industrial”, ha abogado, por eso Ciudadanos presentó en los pasados Presupuestos Generales del Estado (PGE) una enmienda sobre el aumento del suelo industrial en Talavera “que paradójicamente el PSOE lo votó en contra”, ha recordado.

Por ello, el portavoz naranja ha criticado que en ocho años de Gobierno del PSOE regional no se ha querido hacer nada, “que no nos tomen el pelo pidiéndolo una y otra vez en el pleno de Talavera de la Reina, a nosotros nos pagan para obtener resultados, no para hacer titulares”.