Santa Olalla estrenará su imagen de "La Borriquita" el Domingo de Ramos

Este pasado viernes, 4 de marzo de 2022, durante la celebración del Primer Viernes de Marzo, la Cofradía de Jesús Nazareno de Medinaceli de Santa Olalla presentaba la nueva imagen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, popularmente conocida como “La Borriquita”, según ha informado la cofradía en nota de prensa.

"Esta imagen se convierte para la Cofradía y para Santa Olalla en un símbolo de esta pandemia, es una de tantas cosas que tuvieron que esperar y que sólo ahora, después de dos años, empiezan a poder ver la luz".

El boceto en barro de la imagen fue presentado en marzo de 2020, cuando todavía se desconocía el alcance que iba a tener la pandemia y se anunciaba que el estreno llegaría en el Domingo de Ramos de 2021. Tal como se informa en nota de prensa "no hace falta explicar que esto no pudo ser así y ha habido que esperar un año más hasta esta Cuaresma de 2022 para conocer la imagen que se estrenará por las calles de Santa Olalla este Domingo de Ramos".

Los anderos de Jesús de Medinaceli, ya se están preparando para sacarla en esa procesión matinal de las palmas y los ramos, en la que serán los niños de las cofradías santaolalleras los que les acompañen vestidos de hebreos.

La imagen de tamaño natural, "impresiona no solo por su tamaño sino también por la piedad de su rostro, una mirada serena que impacta al espectador que ve a Cristo montado a lomos de una borriquita, con una mano en las riendas y la otra en actitud de bendecir". El Cristo es imagen de vestir por lo que está articulada, tiene ojos de pasta vítrea y está policromada al óleo.

Este conjunto escultórico ha sido tallado en madera de cedro real por el escultor imaginero Luis Peñalba Rueda en la ciudad de Cabra (Córdoba). Este mismo escultor talló para esta cofradía en 2017 la imagen de Simón de Cirene que acompaña a la imagen de Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas que es portado cada Jueves Santo por un nutrido grupo de anderas de la cofradía.

El presidente de la Cofradía de Medinaceli, Ángel Moreno Cabrera, ha dicho que: “con esta nueva incorporación la Semana Santa Eulaliense queda completa, tiene pasos e imágenes para cada celebración de la Pasión”.