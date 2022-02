Primer Maratón de Donación de Sangre en Talavera tras la pandemia

Regresa el Maratón de Donación de Sangre en Talavera de la Reina tras dos años de pandemia.

En Cope Toledo hemos hablado con Felipe Fondón, presidente de la asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera

En 2021 han batido récord de recogida de unidades de sangre a pesar de la pandemia

La última vez que la Hermandad salió al exterior en un maratón fue hace dos años, justo antes de la pandemia "En aquella ocasión lo hicimos en El Corte Inglés y fue todo un éxito".

El Centro Comercial Los Alfares también ha querido colaborar y ha facilitado todo para que el próximo 3 de marzo se pueda celebrar el próximo maratón dentro de sus instalaciones "Será de 10 de la mañana a las 8 de la tarde en el hall que dan acceso a la zona de tiendas, más próximo a Carrefour. Habrá biombos y todas las medidas de seguridad para que no haya ningún problema".





Lo cierto es que a pesar del coronavirus, en el año 2021, la Hermandad talaverana ha batido récord de recogida de sangre, uniendo la sangre recogida en los pueblos, que en ningún momento se ha detenido junto con los donantes que acudían al Hospital Nuestra Señora del Prado "hemos conseguido 7356 unidades de sangre más en 2021 respecto al año anterior, 22 unidades más en el Hospital y 829 más en los pueblos".

"Hemos colaborado en un estudio nacional de recogida de plasma hiperinmune con donantes que han pasado la Covid-19"

Como vemos ha aumentado la solidaridad durante la pandemia incluso donantes de la Hermandad talaverana han participado en un estudio realizado a nivel nacional sobre la llamada "hasta el mes de octubre hemos colaborado en una colecta de plasma hiperinmune. Les hacíamos una analítica a los donantes que habían tenido Covid y si tenían un número de anticuerpos suficientes los enviábamos el Centro de Transfusiones para este estudio a nivel nacional".

Pero ¿se puede donar si hemos tenido coronavirus? "Sí, antes había que esperar 4 semanas después de haberlo pasado, pero unos dos meses que el gobierno cambió esta norma y ahora sólo hay que esperar una semana para donar, aunque es preferible esperar algunos días más para asegurarse".

Se puede donar después de 1 semana de haber pasado el coronavirus

Pero hay situaciones en los que no se puede donar "Si no se tiene 18 años, se tiene un peso menor a 50 kilos o no estás sano, todos los demás pueden hacerlo ". Todos los demás pueden hacerlo, sólo tienen que querer, tener ganas y querer salvar vidas porque una bolsa salva tres vidas".

Pero no es necesario esperar al Maratón del 3 de marzo para donar sangre. La Unidad de donación del Hospital Nuestra Señora del Prado está siempre abierta y para que no tengas ningún problema te ofrecen incluso aparcamiento en el parking del edificio "La gerencia nos ha cedido 3 plazas de aparcamiento para los donantes que vayan a donar en ese momento, pueden estar 1 hora"