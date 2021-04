Piden que se respete la cubierta vegetal de la Residencia de mayores Virgen del Prado

El Presidente de la Plataforma del Agua y arquitecto, Miguel Ángel Sánchez, ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la titular de la Residencia de mayores Virgen del Prado de Talavera de la Reina, que respete y proteja la cubierta vegetal que se halla en la fachada de esta instalación.

En declaraciones a COPE, Sánchez ha asegurado que se trata de uno de los mejores y más grandes jardines verticales “no sólo de España sino del mundo”. Las obras de remodelación que están proyectadas en la residencia el gobierno regional están poniendo en peligro, según Sánchez, su mantenimiento.

“Una vez más, y ya van bastantes estamos ante una oportunidad de respetar y de potenciar uno de los elementos arquitectónicos y paisajísticos más importantes de esta ciudad. Está fachada probablemente sea una de las fachadas verdes más importantes que pueda haber no solamente en España sino prácticamente en el mundo” ha asegurado.

Recuerda el arquitecto que hay una muy famosa y cuidada en España “lo que pasa que, como está en Madrid, está en el CaixaForum se respeta y la gente la va a visitar. Esta es mucho más grande, tiene mucha más superficie, es más antigua, pero como está en Talavera, y nos queremos tan poco y nos respetamos tan poco, pues estamos dispuestos a dejar que la Junta la liquide cuando restaure el edificio”.

Fachada CaixaForum Madrid

Sánchez ha comentado que “los problemas de la fachada, según ya vimos en su momento, están en otra parte que no es la zona donde está la cubierta vegetal y desde luego lo que se tendría que hacer es respetar, cuidar y que el proyecto contemplara su conservación y su potenciación. Tenemos en Talavera probablemente la fachada verde más importante de España, de más superficie y es uno de los elementos de más valor ambiental y paisajístico; viene gente a Talavera, lo sé, a ver esta fachada simplemente porque es un ejemplo para otras construcciones que se están implementando en muchas partes y desde luego lo que no puede ser es que tiremos por la calle de en medio y otro elemento importante del patrimonio natural de Talavera desaparezca con total impunidad”. PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LAS DECLARACIONES

Miguel Ángel Sánchez se ha hecho eco de la publicación en la red social Facebook de Borja Jiménez en la que, junto a las fotografías que aparecen en esta información añade el siguiente texto: “El jardín vertical más singular de Talavera tiene los días contados. La famosa Parra Virgen (Parthenocissus quinquefolia) que desde hace ya muchos años cubre la fachada de este edificio convirtiéndolo en uno de los edificios de nueva construcción más bello de nuestra ciudad, está a punto de desaparecer.

Se trata de un proyecto ya aprobado por la Junta de CLM desde que se empezaron a caer los azulejos de la fachada, que además la caída de azulejos fue en la fachada que no estaba cubierta, esta sigue intacta.

Según dicen van a convertir el edificio en un edificio sostenible, con fachadas ventiladas, energía etc. Pero lo que no se puede hacer es querer ir hacia un modelo sostenible, quitando esta maravilla, ya que la fachada actual es un jardín vertical que también lo convierte en edificio sostenible muy común en países más avanzados que el nuestro.

Además este tapiz vegetal produce al edificio sombra y frescor en primavera-verano y en otoño-invierno cuando deja caer sus hojas, permite que el sol ayude a calentar el edificio. También aportan al entorno biodiversidad urbana. Por no hablar de la cantidad de fauna que se van a llevar por delante, primero la propia trepadora y después la cantidad de nidos de aves que habitan este tipo de fachadas.

La trepadora ya se está muriendo y a finales de julio desparecerá por completo. Sin duda un gran atentado hacia nuestras zonas verdes y estoy seguro de que muchos Talaveranos ya lo veíamos como algo único de nuestra ciudad, además todo el que venía de fuera quedaba asombrado por la belleza de esta fachada. En fin, tarde o temprano tenía que pasar, mucho ha durado en un país como el nuestro donde no tenemos un modelo sostenible de ciudades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cabe destacar que este tipo de trepadora sobre el ladrillo, no produce daño alguno, incluso la propia parra evita que los azulejos caigan al suelo, por ese motivo en esta fachada los azulejos no han caído, además esta parra es muy utilizada incluso en construcciones antiguas, no es peligrosa para el edificio como mucha gente cree”.