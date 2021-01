Familiares de residentes del centro de mayores de la Junta Virgen del Prado de Talavera de la Reina han pedido a la Consejería de Sanidad que si tienen que llevar pacientes con alta Covid (como anunció la Consejería el sábado) que se haga con PCR negativa de 48 horas.

Tras anunciar Sanidad el pasado sábado que ya había una persona trasladada, hoy se han acercado a las puertas de la residencia para denunciar la falta de información, ya que se han enterado por los medios y lamentar la decisión para un centro donde aún no se ha vacunado a los usuarios, por un brote de Covid-19.

Consideran que hay que proteger a sus familiares después de todo lo que han sufrido porque ha sido la residencia en la que menos visitas se han permitido.

Paula tiene allí a su padre y manifiesta que “estamos aquí para reivindicar a nuestros mayores, ya que ellos no tienen opción alguna, están aislados, están encerrados desde el mes de marzo en esta residencia. Nos parece que no es de sentido cuando esta residencia ni siquiera está vacunada porque hay un brote. El protocolo dice que no se puede vacunar donde hay un brote, pero qué casualidad que esta semana, el miércoles, el protocolo se salta y empiezan a vacunar a residentes y al personal. No decimos que aquí no vengan estancias temporales si se necesitan, pero que vengan con una PCR hecha negativa de 48 horas”.

La residencia de Talavera que menos visitas se han permitiudo

“En plena pandemia, lo entendemos -añade Paula- pero en pleno verano cuando la cosa estaba tranquila se nos ha dado una visita cada 15 días cuando el resto de residencias han tenido dos visitas a la semana. Se nos exige estar a los familiares en la calle, ni siquiera se nos permite entrar en el recinto de la residencia. Yo personalmente, mi padre es un paciente dependiente. No ve porque tiene cataratas y a mí, a 2 metros de distancia, no me reconoce. Mi padre no reconoce ni a mi madre ni a mis hermanos ni a mí y eso es una tristeza y estamos reivindicando que los mantengamos a salvo”.

Paula es sanitaria “y sé lo que es un circuito limpio y un circuito sucio y ¿la lavandería? ¿y la cocina? porque el ascensor se puede utilizar uno distinto. pero ¿y el resto? ¿y el personal? Nosotros no negamos que haya estancias temporales pero con PCR negativa. Denunciamos la falta de información, de visitas porque es la residencia que menos visitas ha tenido en Talavera. Se les ha coartado la libertad porque los demás hemos estado confinados, pero hemos estado en la calle. Esta gente ni siquiera puede salir a la calle. No sé entiende. Están anteponiendo la política a la salud de las personas”.

M. del Prado Rodríguez, del sindicato STAS CLM, ha pedido medicalizar hoteles o el recinto Talavera Ferial para estos casos. “Nadie puede acceder al centro. Tienen que decir verdades. En vez de pensar solamente en traer personal a este centro de mayores, se pueden medicalizar hoteles. Tenemos una Fiaga grandísima en la que se puede montar un hospital de campaña para poder atender a todos estos pacientes. Que ¡por favor! piensen en nuestros mayores, que este es su hogar, dónde viven, dónde vienen a terminar sus últimos años y ser felices. Este sufrimiento no se debe consentir ni a los familiares ni a las personas a nuestros mayores.

Por su parte, el responsable de CSIF, Javier García, ha pedido a la Junta que recapacite “aún están a tiempo de no atropellar a nuestros mayores con esta decisión que es una auténtica barbaridad”.