La mayoría de los vecinos de Alberche del Caudillo no quieren cambiar su nombre

Alberche del Caudillo es uno de los 200 pueblos que el general Francisco Franco creó en España para dar una oportunidad de trabajo a los españoles más humildes. Los abuelos paternos y maternos del alberchano Javier Gallego formaron parte de los 270 colonos de este municipio toledano "les ofrecían a los vecinos más humildes de la zona una casa, un terreno de 4 o 5 hectáreas y unas vacas, mulas y bueyes para empezar a arar las tierra y criar ganado".

"Les entregaban a los colones una casa, 5 hectáreas de terreno y animales para labrar el campo"

Llegaban a estos pueblos capataces murcianos para enseñarles métodos de riego "la mayoría de los cultivos eran de secano y se desconocía los métodos y cultivos de regadío".

Ahora la nueva ley de Memoria Histórica obliga a eliminar términos que recuerden a la dictadura de Franco y Alberche ha sido el primer pueblo de toda España que ha iniciado los trámites para cambiar su denominación y evitar la multa de 10.000 euros que tendría que pagar el ayuntamiento si no lo hiciera.

La mayoría de los vecinos no están de acuerdo con cambiar el nombre del pueblo

Pero no todos los vecinos están de acuerdo "me da un poco igual, pero es que no tenía porque cambiar, ya sabemos que era un dictador, pero lo hizo él, y que lo hagan en este momento de precampaña me parece electoralista". Otro vecino asegura que la polémica solo la tienen los políticos "creo que la gente del pueblo lo superó hace mucho más tiempo que los políticos. Nosotros solo lo llamamos Alberche y obvíamos lo del caudillo o por verguenza o para que nadie nos criminalice y nos tachen de fascistas. Si lo tienen que cambiar, que lo cambien, a mí me da igual. Nos sentimos del pueblo y es una tontería sólo promovida por los políticos en su guerra".

Y hay vecinos que incluso se enfadan porque alguien de fuera tenga que venir a cambiar el nombre de su pueblo "no me parece bien, esto ya forma parte de la historia y tenía que seguir así".

Lo cierto es que la polémica se ha trasladado a las redes sociales donde hay opiniones para todos los gustos e incluso ironizan con el alcance de esta medida "ahora le toca al caudillo pero que se vayan preparando los pueblos que se llamen del rey o de la reina porque vienen los republicanos apretando".

Lo más irónico, según el alberchano y abogado Javier Gallego, es que estos pueblos colonos constituían un auténtico proyecto de integración social y laboral "y yo siempre he dicho que podríamos llamarlo reforma comunista porque se expropiaban las tierras a los latifundistas y hacendados para repartirla entre gente muy pobre"

El ayuntamiento está a la espera de instrucciones para conocer los siguientes pasos y aunque se barajan todas las posibilidades, lo más previsible es que no se cambie el nombre y exclusivamente pierda el apellido "Del Caudillo".