'Lobos Negros' presenta en Madrid su disco en directo con músicos de los 80'

Con casi 40 años a sus espaldas, la banda talaverana 'Lobos Negros' presenta este próximo sábado en Madrid su primer disco grabado en directo, un proyecto en CD y vinilo apoyado en 20 poemas en el que colaboran músicos de otros grupos de la movida. "Nos juntaremos lo mejor del rock and roll de los ochenta", afirma Luis Martín, alma del grupo.



En una entrevista con Efe, el veterano Luis Martín, líder de 'Lobos Negros', ha explicado lo difícil que es mantenerse durante tantos años y lo mucho que cuesta sacar un nuevo disco, pero también ha dejado claro que ellos siguen en la batalla.



Un ejemplo es el concierto de este sábado 2 de abril en la Honky Tonk madrileña, "una sala mítica de los ochenta", apunta Martín. Estarán acompañados por buena parte de los músicos de los ochenta que han colaborado en su disco, que es el primero que han grabado directo en toda su carrera.



Lo grabaron, precisamente, en la Honky Tonk antes de la pandemia con "gente" de Gabinete Caligari, Pistones, Glutamato Ye-yé, Los Coyotes, Los Enemigos, La UVI o Mermelada (que ahora son Javier Teixidor Band), entre otros. Y muchos de ellos se volverán a juntar el sábado.



Previamente, el viernes día 1 el grupo hará un "precalentamiento acústico" en otra sala madrileña, Rompeolas.



'Aullando en la movida' es el nombre de este disco en directo, de edición limitada; un título que dice mucho de esta banda que lleva casi cuarenta años en activo. Junto a Luis Martín (voz y guitarra) forman 'Lobos Negros' el bajista y corista José Luis Bielsa y Ricardo Virtanen a la batería, percusión y coros.



Virtanen también es un poeta, con varios premios en su trayectoria literaria, y suyos son diez de los veinte poemas que se incluyen en el proyecto. Los otros diez son de Luis Martín: '20 disparos canallas' es el título del libro de poemas.



Este disco en directo, que es el número quince de 'Lobos Negros', incluye "los grandes éxitos" de la banda y dos o tres temas nuevos, subraya Luis Martín, quien a sus sesenta años (cumplidos el 18 de enero) subraya que es "muy difícil" mantenerse durante "casi 40 año".



"ANTE UNA CRISIS NO HAY QUE ECHARSE ATRÁS, SINO AVANZAR LO QUE SE PUEDA"



"Cuando empecé, en los ochenta, yo estaba estudiando Sociología en Madrid y sacar un disco era muy importante. Enseguida cogimos fama y recuerdo que nos pusieron un escaparate en la tienda de Disco Play en la Gran Vía. Fue maravilloso. Pero es difícil después de tantos años seguir manteniéndote, cuesta mucho sacar un disco pero dices hay que hacerlo si quieres salir adelante", explica.



Martín señala que no hay que rendirse en tiempos complicados sino "avanzar": "Nosotros estamos ahí como en la batalla, en primera línea, peleando. Y es lo que hay que hacer. Ante una crisis no hay que echarse atrás sino avanzar lo que se pueda", reflexiona.



Después de dos años de pandemia, considera que el público "tiene ganas de alegría", de música y conciertos, pero, por otra parte, "mucha gente no tiene un duro", y en este panorama "tienes que buscar un término intermedio y tocar poniendo una entrada que no sea cara" y, además, "pelear" para conseguir contrataciones de los ayuntamientos, pero siempre "seguir tocando para tu público, que es el que tiene ganas de verte".



Sobre las redes sociales y las plataformas, Luis Martín opina que son herramientas que no se pueden descartar pero que solo dan beneficios económicos a los grandes grupos y, además, requieren estar muy dedicado a ese círculo "o contratar a alguien que se ocupe de eso, y cuesta dinero".



"Y entonces qué haces, pues seleccionas, priorizas y optimizas. Es la única forma de tirar adelante", dice este veterano.



PELÍCULA Y BIOGRAFÍA



Además de seguir con las giras del grupo, Luis Martín trabaja en una biografía de 'Lobos Negros', de la que ya lleva la mitad, ha anunciado.



Y se está rodando una película sobre la banda: precisamente, el sábado se grabará una parte durante el concierto en la Honky Tonk.



Oficialmente, el primer disco de 'Lobos Negros', con sus tres primeras canciones, salió en 1984, Pero ya llevaban un tiempo formados, y antes incluso, en Talavera, ya aullaban con el nombre de 'Callejón del lobo'.