Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Carmelo Castilla, el tinerfeño que revolucionó la cultura en Talavera

Hoy, 14 de diciembre, se cumplen 20 años de la muerte de Carmelo Castilla, Un tinerfeño que llegó a Talavera de la Reina a comienzos de los años noventa y movilizó y revolucionó el mundo artístico y cultura de la ciudad. Colaborador fijo de esta casa. Fundador de Ambigua Films. Tenía, tan sólo 33 años cuando falleció.

La asociación músico cultural Always Elvis de Talavera de la Reina le ha preparado un emotivo homenaje este jueves en la sala, que precisamente, lleva el nombre de Carmelo Castilla en el Centro Cultural Rafael Morales.

Bene Tapetado es el presidente de Always Elvis“Cuando hablamos de Carmelo Castilla, hablamos de talento, de ilusión y de sueños, era un visionario que transformó en solo cinco años el panorama cultural, social y lúdico de Talavera. Fue la época dorada y más bonita para los jóvenes en nuestra ciudad al coincidir Ambigüa Films con el nacimiento de la asociación Alway´s Elvis”.

"Me da igual lo que opinen de mí, desde el primer momento en el que me subí a una barra en Vatikano hasta ser concejal del PP"

Nosotros, desde Cope y yo personalmente no le olvidaré por muchos motivos.... cada semana se acercaba a estos micrófonos para contarnos la actividad cultural de la ciudad, precisamente, unos días antes de ingresar en el hospital de Talavera le hicimos la última entrevista y mostraba sin tapujos su arrolladora personalidad cuando le preguntábamos si le importaba lo que opinaban de él los demás “No, nunca, Imagínate... desde el momento en el que decidí subirme a la barra de Vatikano a hacer de Pimpinela y luego imitar a Miguel Bosé..hasta ir en carroza vestido de rumbero, Hércules y Drag Queen con tacones y acabar siendo concejal del PP en el ayuntamiento de Talavera, ¿cómo me puede importar lo que digan de mí”





Su primer gran trabajo fue un cortometraje con el que contó con jóvenes actores de la ciudad y también el gran Valentín Paredes “Mi siguiente meta fue hacer un cortometraje, que fue “La Puta Vida” y para mi es mi hijo predilecto, nos marcó a todos, incluso a Valentín Paredes”.





Tampoco olvidaremos su Jesucristo Superstar... yo especialmente, aguantando las contracciones hasta que terminó la obra, para poder irme al hospital a tener a mi hijo Jorge

“No puedo sentir monotonía, soy una persona que necesito tener metas. Me planteé hacer JesuCristo SuperStars con una idea, hacer un largometraje en vídeo con muchos actores, pero se hizo en teatro y después no pudimos asumir el coste económico de llevarlo a película, aunque nos sirvió para darnos a conocer”.

Y nos sorprendió metiéndose en política. Fue concejal dos años, desde 1999 hasta su muerte “Por supuesto es una etapa de mi vida que nunca podré olvidar porque ya tengo escrito algo, muy importante de casi ya 100 páginas de mi aventura por la política. Pienso que la política es importante en la vida porque yo nunca me habría imaginado cómo se lleva una ciudad y he aprendido a valorarlo”.

"Estoy cansado, me han venido de golpe los 33 años"

A pesar de su juventud, confesaba en los micrófonos de COPE estar cansado de luchar para conseguir sacar algunos de sus proyectos “Soy muy pesado cuando quiero algo, pero hay un momento en el que te haces mayor y yo estoy en una etapa de mi vida que me siento mayor, de repente en este último año, es como si envejeciera de golpe los 33 años. Estoy sin fuerza para seguir ensayando, me mantiene el ánimo de los chicos, pero es cierto que notas la indiferencia de la gente cuando no da importancia a tu trabajo y te prometen muchas cosas y de repente no cuentas con ellos y lo tenemos que pagar todo de nuestro bolsillo. Ha llegado un momento en el que hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo los 7 millones de pesetas y me he tirado dos años para saldar todas las deudas”.





El homenaje organizado por Alway´s Elvis será este jueves a las ocho y Talavera le volverá a recordar de una forma muy intensa, con la proyección de su corto “Las luces del 22”, alguna entrevista e imágenes suyas y una tertulia recordando sus momentos y anécdotas, tal y como nos contaba Bene Tapetado “Del año 1996 al 2001 Talavera vivió unos años maravillosos que nunca se volverán a repetir. Cuando han pasado 20 años de su muerte, solo podemos recordar y seguir admirando su gran talento, su capacidad y su facilidad para llegar al lado más sensible de los que estábamos cerca de él”.





Tampoco olvidamos un sueño que nos desveló y que jamás pudo hacer realidad “Tampoco soy demasiado ambicioso, pero sí me gustaría poder hacer cine y teatro profesional. Hacer por ejemplo en el 2002 una película....”