Se estudian 3 posibles emplazamientos para dotar a Talavera de suelo industrial logístico

La portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina (Toledo), Flora Bellón, ha dado a conocer los últimos avances del equipo de Gobierno con el Ejecutivo autonómico en el proyecto de desarrollo de suelo industrial logístico dentro del término municipal de Talavera, con la toma de conocimiento del estudio técnico de la Dirección General de Planificación Territorial de la Consejería de Fomento.

La portavoz ha recordado que este estudio se ha elaborado en base al protocolo que se firmó con la Consejería el 29 de enero de 2021 y en el que se han valorado las características y condicionantes ambientales, naturales, topográficos, de accesos y de infraestructuras de diferentes zonas: En primer lugar la zona reservada para la implantación de la Plataforma Logística junto a Talavera la Nueva, otra en el entorno del Polígono Industrial Torrehierro y una más ubicada en la salida de Talavera hacia Madrid.

Ha indicado que, una vez se concluya el análisis de este estudio, se tomarán las decisiones oportunas en función de los condicionantes de cada una de las zonas, puesto que el equipo de Gobierno "está sentando las bases para desarrollar ese suelo industrial logístico pero sin sorpresas y con seguridad".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno del Partido Popular, después de 8 años de mandato en el Ayuntamiento, optó por reservar una zona con un yacimiento arqueológico, dos arroyos, dos líneas de alta tensión y 48 unidades inmobiliarias, esto es, según la portavoz, "una serie de condicionantes que podrían bloquear y dificultar esa generación de suelo industrial logístico".

Por ello, ha reiterado que el equipo de Gobierno tomó la decisión de buscar suelo industrial en cualquier zona que "nos sirviese de forma real, efectiva y segura" para desarrollar suelo industrial logístico, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

Igualmente, ha recalcado que lo que quiere el Gobierno municipal "es solucionar un problema estructural de raíz que siempre ha tenido Talavera y que es el de disponer de suelo industrial", pero que se tome "la mejor decisión" y este estudio, ha indicado la portavoz, "es un primer paso que nos pone de manifiesto de forma segura qué tipo de características tiene cada una de las tres zonas que se han analizado, para que no haya bloqueo con la tramitación administrativa que se tiene que poner en marcha por la existencia de condicionantes que retrasen el desarrolle suelo industrial".

"Si en 8 años no hubo tiempo de realizar un estudio que permitiese ir abriendo el camino a toda esa tramitación, a esas modificaciones e instrumentos urbanísticos, les aseguro que ahora estaríamos muchísimo más avanzados en lo que todos deseamos que es tener suelo industrial logístico en la ciudad", ha manifestado la portavoz.

Por último, ha puesto en valor la plena colaboración del Ayuntamiento y el Gobierno regional, a través de la Consejería Fomento, para desarrollar suelo industrial y, en concreto, "grandes parcelas que es lo que se demanda actualmente y no generar micro parcelas destinadas a uso comercial que no están demandadas, que no solucionan el problema y que es el resultado de 8 años de gestión del PP en la ciudad".

BONIFICACIONES FISCALES

De otro lado, la portavoz municipal ha asegurado que el equipo de Gobierno está facilitando las bonificaciones fiscales para ayudar a las empresas para continuar creciendo, así como a la implantación de nuevas empresas en la ciudad.

La portavoz ha informado en rueda de prensa del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por obras de especial interés en la sede de la asociación NEURORHBTA y la apertura de un centro para fisioterapia y terapia ocupacional relacionada con el daño cerebral.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una bonificación que se enmarca, según ha explicado, dentro de la modificación de las ordenanzas fiscales de 2021 del equipo de Gobierno para adaptar la realidad fiscal del Ayuntamiento a la situación actual de Talavera y con las prioridades de crear empleo y generar economía, como es el caso de la reducción del 50% de la tasa por licencia de apertura de establecimientos para favorecer la instalación de nuevas empresas y que, consecuentemente, esta creación genere sinergias positivas con otras ya instaladas.

También se ha referido a los talleres cerámicos, para los que se proponen bonificaciones fiscales de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), A estas se suma el aumento del 11 al 20% en la deducción del ICIO por la instalación de cerámica artística en la fachada de los inmuebles.

En las figuras del ICIO, IAE e IBI, se contempla la reducción del capital mínimo invertido para aquellas empresas que se instalen en la ciudad y que sean declaradas también como de interés municipal. La rebaja en la inversión pasa de los 100.000 euros fijados anteriormente a los 50.000 euros la modificación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como Plusvalías. En este caso, en la bonificación actual del 95% para la vivienda habitual, incluye la posibilidad de un garaje y un trastero.

La portavoz además se ha referido la posibilidad de optar a una bonificación del 50% en un segundo inmueble, siempre y cuando el valor catastral del suelo sea menor a 50.000 euros.

5,6 MILLONES DE EUROS PARA INVERSIONES EN LA CIUDAD

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de un préstamo para la cuantía de 1,1 millón de euros, que es la que debe aportar el Ayuntamiento para poder desarrollar los seis proyectos de inversión con cargo a los fondos europeos Edusi.

Bellón ha detallado que la inversión asciende a 5,6 millones, de la cual la Unión Europea asume el 80 por ciento y el Ayuntamiento un 20 por ciento, y que estas inversiones están relacionadas con la innovación tecnológica, movilidad sostenible, itinerarios peatonales, sostenibilidad, Talavera mira al Tajo, la rehabilitación energética de los edificios y viviendas municipales y otro plan de asfaltado por valor de 300.000 euros.

Por último, se ha aprobado la personación del Ayuntamiento en el juicio por los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 4 agosto de 2021 preparación, ejecución y anuncio del proceso de licitación del contrato de arrendamiento del inmueble del matadero en el polígono Torrehierro, tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de la empresa Gypisa.

Al respecto, ha señalado que "estamos convencidos de que todo lo que estamos haciendo en esta cuestión lo hacemos acatando toda la legalidad y la normativa en materia de la Ley de Contratación del Sector Público, y para garantizar que Talavera siga contando con un matadero, que ya no es un servicio municipal".

Bellón ha indicado que el Ayuntamiento debe asegurar que ese servicio se siga prestando en la ciudad para las empresas del sector cárnico que lo necesiten, por lo tanto ha defendido que lo que está haciendo el equipo de Gobierno "es defender los interesas generales de la ciudad y no los de una empresa en particular".