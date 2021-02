Este es el vídeo de la fiesta ilegal del barrio de Patrocinio, en Talavera, con 21 participantes

El pasado mes de enero, la policía municipal de Talavera desalojó una fiesta ilegal que se estaba celebrando en una nave alquilada en el barrio de Patrocinio en la que se concentraron 21 personas para festejar, fuera de horario y sobrepasando el número de 6 personas permitido, el cumpleaños de la anfitriona.

“Sin permiso no he entrado -dice el agente- me ha invitado la señora”

Como puede verse en el vídeo, al llegar los agentes y a las preguntas de la policía sobre el número de participantes, la mujer que alquiló la nave para la fiesta asegura que son “seis o siete, no más”. El agente le corrige “nada más abrirme la puerta he contado más”.

Se piden refuerzos y entran en la nave. “Sin permiso no he entrado, me ha invitado la señora” dice el policía cuando alguien le recrimina haber pasado al interior sin permiso”. Comienza el conteo: “uno, dos, tres(...) once...Vayan saliendo y vayan sacando DNI y NIE”.

“Ojo con el que está al fondo” le dice otro policía al que dirige la operación.

Al haber personas en la fiesta en situación irregular en España, la policía municipal solicita la colaboración de la policía Nacional.

“Al final había 21 personas en el interior cuando el máximo son 6. Estaban celebrando el cumpleaños de una persona que ha invitado a sus amigos. Procederemos a denunciarlos a todos administrativamente por está celebrando una fiesta de más de 6 personas fuera de horario y Policía Nacional va a realizar cuatro actuaciones sobre personas en estado ilegal aquí.

Así se controla una pandemia, según ellos” concluye el agente.

