Down Talavera organiza, para S. Isidro, el I Concurso de tapa gourmet

La asociación de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, familiares y profesionales de Talavera de la Reina y provincia,Down Talavera,organizasu primer concurso de tapa gourmet solidarialos días 13, 14, 15 y 16 de mayo.

Este jueves día 6 de mayo, ha tenido lugar la presentación oficial en la Cámara de Comercio del I Concurso de tapa Gourmet solidaria que organiza la asociación Down Talavera, en el cual han estado presentes M.ªJesús Pérez, Diputada de Turismo y Artesanía y Deportes de la Diputación provincial de Toledo, Nuria Sánchez, concejala de protección Social y reducción de la desigualdad de Talavera de la Reina, Nacho Navarro, diseñador web de Planealia y Sara de Lucas y Natalia Molina como representantes de la asociación Down Talavera.

Esta iniciativa, pretende dar visibilidad a las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y dar a conocer la labor que realiza Down Talavera, así como impulsar el turismo y la hostelería en nuestra ciudad, sector el cual ha sido también altamente castigado durante este último año. La asociación Down Talavera, ha apostado por la celebración de este acto benéficoponiendo el énfasis en la calidad del producto y en la rica gastronomía de nuestra ciudad, situando en alza el producto de calidad y la amplia red de hostelería con la que contamos en Talavera de la Reina. El concurso consiste en la elaboración de una tapa gourmet, que se venderá en los establecimientos participantes entre el 13 y el 16 de mayo, por un coste de 4€ y cuyos beneficios irán destinados a la asociación Down Talavera y al establecimiento participante, aportando de este modo, un granito de arena tanto para la asociación como para el sector de la hostelería. Desde el día 13 de mayo hasta el 16, se habilitará un sistema de votación a través del escaneo de un código QR disponible en los establecimientos participantes, en el cual se podrá votar la mejor tapa gourmet, y la que reciba más votos será la ganadora del I Concurso de Tapa Gourmet de Down Talavera.

Además, todas aquellas personas que voten su tapa favorita entrarán en el sorteo de varios regalos, entre ellos una cena en el restaurante Raíces, una cena en el restaurante Tagliatella, entradas de fútbol para ver al C.F Talavera, estuches de vino, entre otros. Asimismo, las primeras 50 personas que voten su tapa favorita recibirán una botella de vino de Finca Constancia. Desde Down Talavera, apelan a la responsabilidad de todas las personas que acudan a disfrutar de los días de la tapa gourmet solidaria,siguiendo en todo momento las directrices marcadas y las normas de seguridad con respecto a la situación sanitaria que vivimos actualmente, y así, entre todos, contribuir a que este evento sea un espacio de disfrute y de bienestar para todos. No te puedes perder este acontecimiento, en el que ya participan más de treinta bares y restaurantes. Además, si tienes un establecimiento y quieres participar en el concurso tan sólo tienes que ponerte en contacto con Down Talavera a través de su teléfono 652 49 29 89 o bien por correo electrónico a administracion@downtalavera.org, el plazo de inscripción aún está abierto. Escanea el código QR y podrás ver quienes participan y cual es su tapa gourmet. Y los días13, 14, 15 y 16 de mayo disfruta de las tapas y vota tu favorita.