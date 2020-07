Esta se ha convertido en la, cada vez más habitual, imagen en las inmediaciones de los contenedores de Talavara de la Reina. Colchones abandonados que ponen en riesgo a la ciudadanía en plena pandemia de la Covid-19. Aunque no se trata únicamente de colchones (también hay electrodomésticos, muebles y demás enseres), es este tipo de bienes muebles los más comunes de encontrar en la vía publica en las últimas semanas. Son numerosas las denuncias a través de redes sociales sobre este asunto en la ciudad; sin embargo, este no es un caso único y en otros pueblos como Torrijos también están viviendo episodios similares.

Cope ha contactado con una de las empresas talaveranas dedicadas a la venta de este tipo de enseres para comprender a qué se debe este comportamiento repetido en toda la ciudad. Javier, el propietario de Flex Shopping Center aseguraba en los micrófonos de Cope que los servicios que realizan cumplen “todas las garantías de higiene, prevención y cuidado de la salud de terceros y propios”. Lamentaba también que ya no pueden realizar “la retirada como la haciamos anteriormente del [colchón] usado” debido a razones sanitarias.

“Al no hacer nosotros la retirada, el particular tiene que, por sus propios medios, deshacerse del colchón usado”

“Al no hacer nosotros la retirada, el particular tiene que, por sus propios medios, deshacerse del colchón usado”. “La ley no nos permite que un colchón usado que puede llevar el Coronavirus se mezcle con otro elementos que están higienizados y han salido de nuestros almacenes” ha explicado.

A pesar de las medidas que han de llevarse a cabo y todo lo que eso conlleva, Javier celebra “tener unas ventas que quizá no esperabamos, esperábamos que hubiera ido más lento”. Algo que, junto con la imposibilidad de recogerlos, podría explicar el abandono descontrolado y generalizado de los colchones viejos en la ciudad. Otras hipótesis, en esta misma línea, relacionan este abandono repentino al uso de estos colchones por enfermos de Covid.

Ante este grave fenómeno la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVE)Vegas del Tajo ha reaccionado poniendo en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento, una campaña de concienciación sobre limpieza y reciclaje, y pidiendo mano dura contra los infractores. El objetivo de la campaña, según ha explicado la presidenta vecinal, Belén Blázquez, es conseguir proyectar una “imagen de ciudad limpia" para el disfrute de los propios talaveranos y de las personas que la visiten, implicando a los propios vecinos en la obligación y responsabilidad de mantener limpias sus calles y aceras, como ha señalado a concejala de Ciudadanía e Imagen Sostenible de Ciudad, Motserrat Muro, en la presentación de la campaña.

Desde el ayuntamiento y la concejalía recuerdan que existe un número de teléfono, 925 825 382 (el Teléfono Verde), para que los ciudadanos informen de qué día pueden depositar en la calle enseres. De esta manera los empleados municipales podrán recogerlos en las sucesivas horas.

Además la concejala ha anunciado se realizará una vigilancia más intensa en estos puntos, al tiempo que ha pedido la “responsabilidad de todos” para evitar esta imagen.

Escucha aquí las declaraciones completas de Javier (Flex Shopping Center).