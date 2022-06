El cineasta Rafael Alcázar, nacido en Calera y Chozas, nos presenta su última película sobre Clara Campoamor

El 30 de abril se ha cumplido el 50º aniversario del fallecimiento de CLARA CAMPOAMOR (Madrid, 12 de febrero de 1888-Lausana, Suiza, 30 de abril de 1972), la abogada y política que logró el voto para las mujeres en la Constitución de 1931.

El director Rafael Alcázar, nacido en la localidad toledana de Calera y Chozas está ya terminando el montaje de su largometraje documental CLARA CAMPOAMOR, UN VOTO PARA DESPERTAR, en para TVE.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Rafael Alcázar:

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









El cineasta también ha escrito el guion junto a Felipe Hernández Cava, y con la dirección de fotografía de Tote Trenas. Para realizarlo, han investigado con más detalle su vida, con nuevos datos relevantes, por ejemplo, cómo murió Campoamor " Clara se quedó ciega y hemos sabido que fue a consecuencia de una operación que le hicieron de cataratas. Esperó mucho y cuando finalmente se la pudieron hacer, teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 60, algo se complicó y murió a los pocos días".

El pasado 29 de abril se estrenó en el Ateneo de Madrid el cortometraje de ficción documental que el equipo realizó en diciembre protagonizado por la actriz ciega Lola Robles para poder conmemorar el aniversario de la muerte de la esencial política y diputada. Todo, porque con el documental no iban a llegar a tiempo para esta fecha, ya que dependía de las agendas de los entrevistados en estos tiempos todavía “poco normales” por la pandemia.

Da la desafortunada casualidad de que Rafael Alcázar se ha quedado ciego hace tres años, cuando ya preparaba este proyecto, con lo que el paralelismo de su presente con Clara Campoamor, que estuvo ciega más de una década de sus últimos años, toma un sentido más profundo.





Aún así, el productor, guionista y director continúa trabajando con una pasión contagiosa que transmite con su juvenil energía "He de reconocer que tengo muy buena memoria fotográfica y soy muy preguntón, así que aún sin poder ver, y con el apoyo de todo el equipo, me imagino todo lo que se graba".

Rafael abandonó Calera y Chozas con 7 años y la última vez que la visitó fue hace unos cinco años "Antes de quedarme ciego, volví al pueblo y me dió un vuelco al corazón cuando visité la casa en la que viví desde los 3 años, porque la casa donde nací ya no existe".

De Calera y Chozas guarda muy buenos recuerdos "Me acuerdo sobre todo de las tormentas y del miedo que tenía mi madre, yo la acompañaba mientras ella rezaba. Pero también me acuerdo de que cada fin de semana le pedía a mi padre que me llevara en moto a Talavera a visitar la casita de los patos en los Jardines del Prado...".

Reconoce que le gustaría que su pueblo se acordara en algún momento de él "Es verdad que me gustaría poder presentar en Calera algunas de mis películas.