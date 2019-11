La cantante argentina ATHENAS actuará este sábado en Talavera

La artista argentina Athenas actuará este sábado, 16 de noviembre, en el ferial de Talavera de la Reina (Toledo), en un concierto-oración que enmarca dentro del proyecto 'MusicPray', impulsado por la Archidiócesis de Toledo, que tiene como objetivo la evangelización a través de la música.

En concreto, con esta iniciativa se pretende fomentar y mostrar la música como "lugar de encuentro con Dios", según ha informado la Archidiócesis toledana en nota de prensa.

Athenas es una cantante católica internacional que se dedica a la evangelización a través de la música junto con su marido Tobías. Además de actuar en numerosos países, ha ofrecido conciertos en las jornadas mundiales de la juventud (JMJ) de Río de Janeiro, Cracovia y Panamá.

Las entradas para el concierto se pueden solicitar a través del correo electrónico: musicpray2.0@gmail.com; además de en la librería casa de la Iglesia de Talavera de la Reina y en librería pastoral de Toledo.

Según puede leerse en su web, "Athenas es la cara visible de un equipo que se dedica a la Nueva Evangelización a través de distintas producciones musicales, audiovisuales, y presentaciones en vivo para llevar a todos, especialmente a los jóvenes, la Buena Noticia y al encuentro con Jesús".

BIOGRAFÍA

Athenas nació en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y desde muy pequeña tuvo una gran inclinación por la música y el arte. Creció en un hogar donde se amaba la música y donde recibió valores cristianos y la fe católica. Gracias a compartir la vida de comunidad de su mamá, desde niña tuvo la experiencia de un Dios vivo y cercano.

Comenzó sus estudios de comedia musical a los 8 años, y sin duda una experiencia muy importante fue poder participar en un proyecto del canal TeLeFe, en el programa "Canta Niño": un concurso de canto para chicos, cuando tenía tan solo 10 años. Fue seleccionada ganadora junto con otros cuatro niños, lo que la llevó a presentarse en los principales medios de comunicación de Argentina, grabar varios discos, hacer giras por todo el país y el exterior, experiencia que le ha servido para la misión que lleva a cabo hoy en día.

Después de una continua preparación profesional en la música y de formación en el camino en el Señor, en 2012 el productor Jonatan Narváez le propuso trabajar juntos en algunas canciones y videos musicales.

«Jonatan me decía: “Estás segura de que querés hacer esto? Mirá que es muy posible que tengas que viajar mucho, y dedicar mucho tiempo y esfuerzo; no va a ser fácil!”. Y yo sin dudarlo, le dije que sí, pero nunca me imaginé que pasaría todo lo que vino después»

Al poco tiempo de subir los primeros videos, fue invitada a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Rio de Janeiro (2013) en uno de los escenarios principales.

Desde entonces, ha sido invitada a cantar en 19 países y se ha presentado en más de 120 ciudades de América Latina y Europa, realizando conciertos, adoraciones y talleres para ministerios de música, y sus videos en YouTube suman más de 75 millones de reproducciones. Cuenta con tres producciones discográficas: Cristo Reina (2014), Me Basta Tu Gracia (2016), y Todo Es Tuyo (2018).

Ahora con su esposo Tobías Buteler, comparten la misión y llevan adelante la adoración y la música en todas sus presentaciones, además de dictar los talleres de formación para ministerios de música. Juntos han compuesto algunas de las canciones del álbum “Me Basta Tu Gracia”, y todas las del nuevo álbum “Todo Es Tuyo”.

También junto con el productor y guitarrista Francesco Mazza han realizado nuevas versiones musicales para los salmos correspondientes a la misa de cada domingo de los tres ciclos del Año Litúrgico A, B y C. Además, han grabado el rezo de los Misterios Gozosos del Santo Rosario, con canciones originales entre misterio y misterio. Todo este material está disponible en YouTube, Spotify, y las demás tiendas virtuales.

Actualmente continúan desarrollando su ministerio y nuevos proyectos para este año y el próximo, de la mano de Dios, tratando de vivir cada vez más unidos a Él, recordando siempre las palabras de nuestro Señor: «Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.» (Jn 15, 5)