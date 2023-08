Arturo Menor recoge otro premio con "Iberia, naturaleza infinita"

El biólogo, naturalista, guionista, director de fotografía y director de cine de naturaleza toledano Arturo Menor ha ganado la XVI edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Huelva), con 'Iberia, naturaleza infinita', según se ha dado a conocer esta noche durante la gala de clausura del certamen.



El jurado ha concedido su máximo galardón a esta cinta, en la que un águila real, expulsada de su territorio, emprende una aventura de supervivencia a lo largo y ancho de la península ibérica, partiendo desde las altas cumbres de la cordillera cantábrica, surcando los cielos en un periplo lleno de historias sorprendentes, hasta establecerse definitivamente en un nuevo territorio en las sierras Béticas.



La obra del director natural de Talavera de la Reina se ha llevado también el premio del público de un festival que es el más largo de todos los que se celebran en España, al copar los dos meses de julio y agosto y clausurarse siempre en el último fin de semana de este mes.



El palmarés de este contempla como Mejor Cortometraje, 'Adam, the ballad of endless suffering', de Ali Kheiri y Kurdman Pouyesh (Irán); Mejor Dirección, Gwai Lou por 'Kumbang' (Malasia/España); Mejor Actriz, Rocío Suárez de Puga por 'Me llamabas Septiembre'; Mejor Actor, Gonzalo Ramos por 'Reflejo'; Mejor Guión, Fernando Bonelli por 'Me llamabas Septiembre; o Mejor Música Original a Javier Arnanz por 'Iberia, naturaleza infinita'.



Además, han sido reconocidos como Mejor Fotografía, Íñigo Hualde Suoz por 'Me llamabas Septiembre'; Mejor Dirección de Arte, Luisa Guala por Trigal, y el corto más valorado por el público ha sido 'La vida entre dos noches', de Antonio Cuesta, lo que se ha unido al Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza al cortometraje 'Sacrilegio', de Pedro Casablanc.



El Jurado Oficial ha estado presidido por la actriz Assumpta Serna, acompañada por los también actores Ana Arias y Scott Cleverdon, por el director y productor Alejandro Ibáñez y por el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent.