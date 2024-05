El anuncio del Ministerio de Transportes de soterrar las vías del AVE a su paso por Talavera de la Reina perjudica a toda la ciudad pero de manera importante a los ciudadanos que tienen sus casas, sus hogares, al otro lado de la vía. Es el caso de la urbanización La Almoheda. La presidenta de esta comunidad es Raquel Alday. Raquel, ¿qué supone para vosotros el que finalmente no haya soterramiento?

Bueno, pues supone la marginación total. Esto se parecería a la cañada de Madrid, porque claro, al no haber ninguna comunicación, aquí va a venir todo lo malo que haya, no por Talavera solamente, sino por todos los alrededores. No somos legales, se supone, pero para pagar la contribución que pagamos como urbana, para la basura y ciertas cosas, para eso sí somos legales, porque nos cobran, y no poco. Yo tengo una parcela de 400 metros y pago 538 euros de IBI, que no es poco. pero no me dan nada. Yo, al alcalde, José Julián, hace poco estuve con él, y le dije, a ver qué hacéis con nuestro dinero y qué es lo que nos vais a dar, porque si encima nos hacéis un muro, tenemos que entrar por “la campsa”, tendría que arreglar la Confederación Hidrográfica del Tajo el puente para poder pasar porque no pueden pasar camiones o coches grandes, entonces que me digan a mí qué es lo que Talavera tiene que hacer. Talavera, el ministro, el ministerio o quien sea, me da lo mismo. Pero claro, que no nos dejen así, porque somos muchas las urbanizaciones que hay en Talavera al otro lado de la vía.

¿Estáis unidos, Raquel? ¿Estáis unidas las urbanizaciones?

Sí, estamos unidos para querer mejorarlo y hacer cosas. Luego ya hay otras cosas que hay mucho huerto también de gente muy mayor que a esa no hay quien la meta en cintura, que esto hay que urbanizarlo, que nos va a costar, claro, un dinero, porque el ministerio y el ayuntamiento gratis no dan nada, no aquí, en Talavera tampoco, vamos a ver, pero ellos piensan que sí, que si el ayuntamiento se mete va a ser todo gratis. Pues ojalá, pero va a ser que no. Entonces sí, estamos bastantes unidos a la hora de querer arreglar. y pagar lo que tengamos que pagar, que no nos negamos a nada, hemos querido hasta limpiar el Berrenchín por nuestra cuenta, porque hemos tenido dos años seguidos inundación que han llegado hasta la vía.

¿Sabéis si va a afectar de alguna forma a las primeras parcelas, la ampliación de las vías? Porque claro, el ave tiene que ir vallado.

Sí, sí, ellos lo saben, los dueños de las parcelas saben que se van a expropiar, no saben cuánto, porque nadie se lo ha dicho, qué metros habrá que dejar o qué no, pero sí, ellos saben la mayoría que les van a expropiar un trozo de terreno para eso, para vallarlo, para dejar una calle o para lo que crean conveniente.

¿Qué soluciones planteáis? ¿Qué vais a pedir? ¿Qué queréis hacer?

Pues queremos simplemente que miren que estamos aquí, que no queremos un muro delante de nuestras casas porque nos va a incomunicar. Entonces yo pienso que esto es Talavera. No sé qué concepto tendrá el ayuntamiento. Yo no sé qué pensamientos tiene el ayuntamiento, porque yo he estado ya dos o tres veces, para que nos den el agua y nos pongan alcantarillado. Y ahí te quiero ver que me encuentro con una pared exagerada. Y claro, si nosotros pagamos el IBI, lo que nos viene, la basura y demás, y nos empadronan aquí en la almueda, que estamos la mayoría empadronados en La Almoheda, nos tienen que dar un medio de vivir, un medio de vivir es el agua y el alcantarillado. Entonces es lo que pedimos, que se acuerden de que estamos aquí, que si tenemos que pagar, pagamos, pero que no nos hagan un muro, por favor, porque nos encierran totalmente. Ya hemos salido a la calle, porque yo me uní a la plataforma SOS Talavera, que también están luchando lo indecible porque no hagan un muro. Yo he ido a Madrid de manifestación, aquí en Talavera, en Navalmoral también que tienen la misma lucha, varios vecinos de por aquí nos hemos unido y hemos ido a los sitios que haya que ir a reivindicar nuestros derechos, que yo creo que tenemos.

Desde SOS Talavera y la Mesa para la Recuperación de Talavera y la Comarca, también desde Fepemta se habla de movilizaciones contra el AVE en superficie o en trinchera, en el mejor de los casos. ¿Os sumaríais a esas protestas?

Sí, por supuesto, por supuesto, en todo lo que haga falta. en todo lo que haga falta. Yo en cabeza, como suelo decir, el burro por delante, pues esa soy yo que voy por delante, y a todo el que pueda me le llevo por todo aquí alrededor, toda la carretera de Joselito, que hay un montón también de parcelas y gente viviendo, pues procuramos todos estar ahí. Cuando se hizo la manifestación aquí en las vías, estábamos la mayoría de los vecinos protestando de lo que nos quieren hacer. Así que, por supuesto que nos unimos, estamos unidos. pero de todas maneras nos unimos más a todo lo que hay que hacer.

Incrementa la delincuencia, ¿creéis que ese muro hará que sea más insegura la zona?

Eso está demostrado porque es así todo y tenemos que andar cada dos por tres llamando a los locales que vengan, que den una vueltita, porque encima eso, para que la policía local venga aquí tenemos que pedirlo por favor, que vengan y de vez en cuando, no vamos a decir cada media hora, pero una vez al día por lo menos que se den una vuelta por la urbanización y se salgan y ya por lo menos parece que hay un respeto. Pero es que no conseguimos ni eso, o sea que... Estamos abandonados totalmente, totalmente.

