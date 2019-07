Agreden al Presidente de UNIPROCA durante una asamblea de socios

El Presidente de UNIPROCA, José Manuel Sanz Timón, fue agredido anoche en el transcursos de una asamblea general de socios de la que es la cooperativa de caprino más importante de España.

Durante la asamblea se celebraron votaciones tal como quería un grupo de opositores a la actual directiva y que vienen desde hace tiempo, según el Presidente, “intentando desestabilizar a la cooperativa”.

En un momento determinado y ya sentados los componentes de la mesa presidencial con el notario, los asesores jurídicos y con cámaras de circuito cerrado de televisión “un descerebrado vino a quitarme de la mano por detrás las delegaciones de voto que íbamos a validar para llevárselas y me pegó un rodillazo en la espalda porque no las solté, un rodillazo que me ha hecho tener un parte médico y a estar, desde la nueve que comenzó la asamblea hasta las tres de la madrugada que terminó, con hielo en la espalda”.

El Presidente que presentará denuncia por agresión, lamenta “este bochornoso y lamentable espectáculo de una serie de señores que querían las urnas y ya veremos ahora si son capaces de admitir el grandísimo respaldo dado a la actual dirección y el contundente varapalo que se han llevado”.

La asamblea fue, según Timón, “la más numerosa” de las que se han celebrado desde la creación de UNIPROCA y ha supuesto “un éxito total para la cooperativa porque gana el sector, hemos ampliado el consejo rector para hacerlo más plural con representantes de más provincias y se han incorporado más mujeres”.

El respaldo conseguido es “muy satisfactorio para la presidencia pero queríamos que hubiera surgido del consenso y no de una asamblea en la que algunos han utilizado el acoso, la violencia y los malos modos”. Sabían que podía haber problemas porque se lo había advertido la policía nacional que tenía aviso de disturbios por personas que iban preparadas a provocar incidentes.

Detrás de este grupo de ganaderos “que son los que nunca hacen las cosas en regla”, Sanz Timón cree que se esconden intereses económicos de una gran industria quesera “que quiere poner de presidente a un pelele que pueda manejar; no nos cabe ninguna duda”.

A pesar de todo, el Presidente de UNIPROCA ha agradecido que la asamblea haya aprobado las cuentas y respaldado su gestión “que llevó a la cooperativa a nacer de la nada y ahora se encuentre en un lugar que no se podía ni soñar vendiendo en el mercado europeo chino, coreano y ruso y que es reconocida internacionalmente”.