Adam Trenado, el púgil talaverano que ha traído el boxeo a Talavera

Hasta hace poco era raro poder ver un combate de boxeo en Talavera de la Reina, eso hasta hace 3 años, momento en el que apareció Adam Trenado “el Tornado”.

Este talaverano, púgil profesional, consiguió en 2019 que el ayuntamiento apoyase este deporte y este sábado volverá al ring en el Polideportivo 1º de mayo en un combate contra el boxeador venezolano Kelly “El Finito” Figueroa”.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con él.....

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

Tiene 23 años y desde los ocho practica este deporte. De momento ocupa el número 2 del ránking nacional de los semipesados.

En 2019 y ya como profesional consiguió el apoyo del ayuntamiento de Talavera para pelear por primera vez en su ciudad, por cierto, rechazó cobrar para que las entradas fueran más baratas y contar con el apoyo de sus paisanos. Perdió por K.O pero se quitó la espinita este verano cuando sumó su quinta victoria profesional y se hizo con el título "Ciudad de la Cerámica", incluido el cinturón de artesanía ceramista. Para Adam, significa mucho volver a su ciudad "para mi pelear en mi ciudad es un sueño que tenía desde pequeño cuando entrenaba y es lo mejor que me ha podido pasar, el sueño lo he cumplido y me gustaría que se repitiera muchas veces".

"Me fichó un equipo en EEUU, estuve en los Ángeles y fue una de las mejores experiencias de mi vida"

"El Tornado" como le llaman, porque no deja de moverse en el ring, disputó su último combate en el Reino Unido para enfrentarse al invicto Idris Virgo "Es uno de los mejores a nivel europeo y decidimos arriesgarnos, los que saben de boxeo saben que es muy difícil porque vas en contra de su público y sobre todo de sus árbitros, pero lo importante era seguir cogiendo experiencia y mejorando para enfrentarnos a los próximos retos".

Y los quiere todos, empezando por el título nacional de boxeo y poder volver a EEUU, donde estuvo con 18 años fichado por un equipo americano "Estuve en los Ángeles y fue la mayor experiencia de mi vida y la que me ha hecho mejorar en todos los sentidos".

"Es obvio que es un deporte que tiene su peligro, porque al final recibes golpes..."

Algunos ven al boxeo como un deporte peligroso y Adam, después de haber recibido un K.O reconoce que hay riesgos "Obviamente es un deporte que tiene su peligro, porque al final recibes golpes y es algo que puede hacerte daño, pero también hay que fijarse en otros aspectos, como la mejora a nivel personal a nivel de valores y constancia".

Reconoce que se enfrenta a un rival difícil "no quiero rivales fáciles, sino rivales que me hagan trabajar y mejorar, ya sea ganando o perdiendo. Sé que es un rival importante, ha sido tres veces campeón de América Latina y es un rival de talla mundial, pero sin duda intentaré ofreceré el mejor espectáculo posible".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Consigue gratis 2 entradas VIP con Max Color













Por último agradece el apoyo que desde el principio le ha brindado la empresa talaverana Max Color Pintura & Decoración "Para mí son un gran apoyo desde que he empezado a hacer veladas en Talavera, me han ayudado muchísimo".

También hemos hablado con el gerente de Max Color, Javier Loaisa que nos explica dónde comprar las entradas y cómo conseguir dos entradas gratuitas "Las entradas pueden adquirirse en la tienda que tenemos en la C/ Santos Mártires con un precio de 15 euros y 25 euros la VIP. Pero para animar a que los talaveranos se animen, desde nuestras redes sociales sorteamos hasta el jueves 2 entradas VIP además de una camiseta exclusiva de "El Tornado".