COPE
Podcasts
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina

plataforma transporte

00:00
Descargar

La portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte de talavera nos cuenta las incidencias que soportan los viajeros

Blanca Bermejo

Toledo - Publicado el

1 min lectura4:20 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE TALAVERA

COPE TALAVERA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking