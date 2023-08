El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha pone en marcha un programa de bolsa de talento de mentores de procesos asistenciales

Con este programa se pretende conseguir un incremento exponencial de la capacidad del SESCAM para garantizar una mejora continua de la calidad asistencial, liderada por los profesionales que realmente están en contacto con las personas usuarias.

Toledo, 17 de agosto de 2023.– El Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM) ha puesto en marcha, dentro del Plan Regional de Calidad 2021–2025, un programa de bolsa de talento de mentores de procesos asistenciales cuyo objetivo será apoyar a profesionales sanitarios y de gestión que trabajan directamente con los usuarios en su desarrollo como mentores expertos en gestión, capaces de formar a otros profesionales en la mejora continua de procesos asistenciales.



El Plan Regional de Calidad 2021–2025, enmarcado dentro del Plan de Salud Horizonte 2025, define una estrategia sólida y metodológicamente fundamentada para conseguir su propósito, que no es otro que un cambio de cultura organizacional en el que los profesionales sean los verdaderos protagonistas de la mejora continua del servicio de salud regional, y que se plasma en una asistencia sanitaria sostenible y realmente orientada a las necesidades de la ciudadanía.



Este plan se sustenta en dos pilares fundamentales, el de la mejora continua y el respeto por las personas. Según ha indicado la directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Begoña Fernández Valverde, “el respeto por las personas, va más allá de una declaración de intenciones y se desarrolla a través de los macro–procesos: gestión del talento de las personas y del conocimiento de la organización”.



Con dichos procesos, ha añadido, se aspira a desarrollar competencias avanzadas en el área de gestión de la mejora de los profesionales de primera línea, con el fin último de que adquieran las competencias técnicas y actitudes necesarias para liderar una transformación perdurable en el Servicio de Salud. “Esta transformación es absolutamente necesaria para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud y poder afrontar los retos cada vez más complejos a los que se enfrenta”, ha señalado.



En 2023, dentro del macroproceso de gestión del Talento de las Personas, la Dirección General de Cuidados y Calidad ha puesto en marcha el programa ‘Bolsa de talento de mentores de procesos’ basados en Toyota Business Practice (TBP) y On the Job Development (OJD).



En concreto, su objeto es apoyar a profesionales “de primera línea” en su desarrollo como mentores expertos en gestión, capaces de ser formadores de otros profesionales en la mejora continua de procesos asistenciales. Todo ello, enmarcado en una estrategia “en olas” para un cambio de cultura organizacional.



En este sentido, se trata de un programa teórico–práctico en el que los profesionales adquieren competencias avanzadas en modelos de gestión, gestión de procesos, modelo transformacional y herramientas ‘Lean’ y Gestión de proyectos.



Un total de 71 profesionales



Una vez finalizada la formación teórica, los profesionales acompañarán a expertos en la gestión de proyectos de mejora, para así, a través de un modelo de aprendizaje vicario, adquirir las competencias necesarias para realizar en el futuro esta actividad en su ámbito de especialización asistencial. Un total de 71 profesionales se han presentado a la convocatoria de mentores de procesos.



Desde la puesta en marcha del Plan Regional de Calidad, la Dirección General de Cuidados y Calidad ha realizado un importante esfuerzo en la mejora de competencias en modelos y herramientas de gestión, con 319 profesionales formados.



Como resultado de ello, 23 de los profesionales candidatos a mentores de procesos, el 32,4 por ciento, cuentan con la formación requerida en modelos de gestión y gestión de procesos, y ocho, el 11,2 por ciento, ya han finalizado toda la formación teórica prevista.



Estos profesionales se incorporarán a los proyectos de mejora ya iniciados como la estandarización y mejora de la atención al paciente crónico complejo, o los diferentes proyectos dirigidos a la mejora de la continuidad asistencial que se están llevando a cabo en el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha.



Con el programa ‘Bolsa de talento de mentores de procesos’ se aspira a conseguir un incremento exponencial de la capacidad del Servicio de Salud para garantizar una mejora continua de la calidad asistencial, liderada por los profesionales que realmente están en contacto con las personas usuarias.





