Pepino se vuelca con el Alzheimer y consigue cerca de 7.000 euros para luchar contra la enfermedad

Una de las iniciativas más destacadas del programa de actos que realizó en Ayuntamiento de Pepino sin duda, eran las “cañas solidarias”. Unas cañas que buscaban recaudar fondos para luchar contra el Alzheimer, organizadas por AFATA, impulsadas por la Asociación de Mujeres “Miraflores” y con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Pepino, estuvieron custodiadas por un grupo multitudinario de pepineros y por la colaboración de entidades y firmas comerciales a las que desde el consistorio y la Asociación de familiares y amigos de personas con deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Talavera de la Reina (AFATA) se quiere agradecer su gesto.

El balance de estas cañas solidarias asciende a 6.505 euros, que van a ir destinados a la lucha contra esta enfermedad. El alcalde de Pepino, Inocencio Gil Resino, destacaba que: “Como Ayuntamiento queremos reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra el Alzheimer, y no podíamos hacer otra cosa que apoyar y colaborar en todo lo posible para que el resultado haya sido tan positivo. Gracias a la Asociación Miraflores de Pepino, a los pepineros, a quienes se han acercado desde Talavera y la comarca y, por supuesto, no me quiero olvidar de todas las empresas y firmas comerciales que han colaborado para que las cañas solidarias de San Blas hayan vuelto a ser un rotundo éxito de generosidad desinteresada”.

El ayuntamiento quiere agradecer por su generosidad a Iniciativas rfe, Instalroc, Piensos Nuga, Mercado de Abastos, Vettonia Seguridad, Club Hípico El Carrizal, Partido Popular de Pepino y Urbanizaciones, Forestal Agro, Tien 21, Ilusión y Arte Producciones, Grupo Garvín, Taller electromecánico Rufo, MG Seguros, Cárnicas Isidoro Díaz, Montemar, Automatismos Robledo, Ópticas Madrid XXI, Cuadros Eléctricos JM, Subjetive, Herramientas Talavera, Depuraire, Sumpaper 1978, Bar Juanito, RC Espectáculos, Multiópticas, Agua de Valtorre, Transportes y Áridos Fernández, Hnos. Colilla Gómez, Transportes Pulido, Tovar y Vidal S.L., y Ayuntamiento de Pepino.