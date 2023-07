El Gobierno regional valora el trabajo riguroso y comprometido de los medios de comunicación como un eje esencial de la democracia

La delegada de la Junta ha asegurado que el trabajo de la prensa es uno de los “pilares” sobre los que se levanta el progreso de las sociedades en la medida que “nos muestra realidades que están ahí, pero no siempre son visibles, y que hacen que despertemos como sociedad para hacer frente a injusticias y situaciones que hay que mejorar y transformar”.

Carmen Teresa Olmedo ha felicitado a cada una de las personas y entidades premiadas y ha mostrado su orgullo por el trabajo que realizan desde distintos sectores y lugares. “Gracias a estos premios, somos conscientes de que hay cosas, proyectos y personas a nuestro alrededor por las que merece la pena luchar. Y también nos hacen sentirnos orgullosos de las personas que forman los pueblos de nuestra tierra”.

Alcázar de San Juan, 6 de julio de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto en valor la importancia y la necesidad, “en este momento más que nunca” de un “periodismo “riguroso y comprometido como un eje esencial de la democracia”.



Así lo ha puesto en valor la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo, en el transcurso de la XXX Edición de los Premios Corazón de La Mancha de Onda Cero Alcázar de San Juan, donde ha reivindicado un periodismo libre que sea el “contrapoder imprescindible” que debe tener cualquier sistema democrático.



Además de un contrapoder, la delegada de la Junta ha asegurado que el trabajo de la prensa es uno de los “pilares” sobre los que se levanta el progreso de las sociedades en la medida que “nos muestra realidades que están ahí, pero no siempre son visibles, y que hacen que despertemos como sociedad para hacer frente a injusticias y situaciones que hay que mejorar y transformar”.



En definitiva, un” trabajo esencial” que nos ha hecho ser mejores en estos cuarenta años de democracia y de autonomía y del que cada vez estamos más necesitados ante lo bulos y la llamada posverdad, tal como ha explicado la delegada.



Carmen Teresa Olmedo también ha agradecido a Onda Cero Alcázar de San Juan y al resto de medios de comunicación su contribución a la construcción de la identidad provincial al llevar a todos los hogares cada uno de los acontecimientos que suceden en los pueblos y ciudades de Ciudad Real “porque sin ellos es difícil tener identidad, sentimiento de provincia y de región”.



Treinta años no es nada

Parafraseando la canción, la delegada de la Junta ha felicitado a Onda Cero Alcázar de San Juan por estas tres décadas de Premios Corazón de La Mancha “treinta años no es nada; estoy segura de que vendrán muchas galas más de unos premios muy necesarios para reconocer el trabajo de nuestra gente que nos demuestra que en Ciudad Real y en La Mancha tenemos mucho que decir y que aportar”.



Olmedo ha felicitado a cada una de las personas y entidades premiadas y ha mostrado su orgullo por el trabajo que realizan desde distintos sectores y lugares como son el turismo, el deporte, la medicina, los productos agroalimentarios como el queso y el vino, la religión, la solidaridad o la industria.



“Precisamente gracias a estos premios, somos conscientes de que hay cosas, proyectos y personas a nuestro alrededor por las que merece la pena luchar para mejorarlas o superarlas. Y también nos hacen sentirnos orgullosos de las personas que forman los pueblos de nuestra tierra que salen adelante con todo el esfuerzo y la inteligencia de nuestra gente trabajadora, honrada y honesta”, ha concluido la delegada.



Premiados Corazón de la Mancha 2023

Los reconocidos en esta XXX edición de los premios corazón de la mancha 2023 han rrecaido en: Premio a” la tradición y cultura”, la hermandad Virgen de las Viñas de Tomelloso; premio Corazón de la Mancha a “la labor socio–sanitario” para el servicio de Oncología del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan; premio a la “labor social” que ha recaído en la “Asociación de Donantes de Sangre de Alcázar de San Juan.



Premio “Corazón de la Mancha” a la “Proyección Empresarial” para Catalano clínicas odontológicas; premio a la “trayectoria deportiva” para el Club Deportivo El Porvenir; premio Corazón de la Mancha “a la trayectoria profesional” para Nuria Ropero; premio Corazón de la Mancha en la “promoción al deporte local” para el Instituto Municipal de Deportes; premio a la “fidelidad de los clientes” en MMC mantenimientos.



Premio Corazón de la Mancha “comarcal” a Quhesalia, Centro de Interpretación del Queso de Herencia; premio Corazón de la Mancha a la “Promociín Turística” para el “Tren de los Molinos de Campo de Criptana; premio Corazón de la Mancha “premio regional “ para Bodegas Campos Reales” del Provencio y, por último, a la “Trayectoria en Medios de Comunicación “ para la periodista de Alcázar de San Juan, Isabel Lobo.







