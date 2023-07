El Gobierno regional pone en valor la profesionalidad del personal del Plan INFOCAM en la época de mayor riesgo y pide máxima precaución a la ciudanía

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha visitado el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales para conocer de primera mano la labor que realiza el personal del Plan Infocam tanto en el centro coordinador como en sus distintas bases provinciales.



Mercedes Gómez ha pedido máxima precaución en el medio natural a la ciudadanía ante cualquier actividad en el monte o en el campo de cara a estos días y ha recordado que el Gobierno de Emiliano García–Page ha invertido en esta campaña 95,2 millones de euros de prevención y extinción de incendios forestales, contando con cerca de 3.000 efectivos en la región.



Por otro lado, ha avanzado que mañana saldrá publicada en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha la información pública y la participación pública del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla–La Mancha 2023–2030 cuyos procesos participativos se abren el día 31 de julio y estarán disponibles hasta el día 3 de octubre.

Toledo, 27 de julio de 2023.– El Gobierno regional, a través de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha puesto este jueves en valor la labor del personal del Plan Infocam, en especial, en esta época del año, el periodo de mayor riesgo de incendio forestal en la región y ha pedido máxima precaución a la ciudadanía en el medio natural para minimizar las posibilidades de que se produzca un siniestro.



Así lo ha destacado durante su visita al Centro Operativo Regional en Toledo donde ha recordado que la protección del medio natural es una prioridad para el Gobierno regional y que la actual campaña actual cuenta con una inversión de 95,2 millones de euros para prevención y extinción, 249 medios entre terrestres y aéreos y cerca de 3.000 efectivos en la región.



“El Plan Infocam es un servicio de prevención y extinción de incendios forestales que está activo los 365 días del año con una demostrada eficacia y profesionalidad por parte de todas las personas que lo forman, que se ha convertido en un referente nacional e internacional”, por eso ha incidido la consejera en la importancia de que “todos y todas contribuyamos con responsabilidad y prudencia para evitar los incendios forestales”.



En este aspecto, ha explicado que la actual campaña “empezó muy pronto, casi en el mes de abril y está mostrando un nivel de incidencia moderada, con un 91% menos de masa forestal afectada en estos momentos respecto al año anterior, en torno a 1.000 hectáreas. Y aunque aún es muy pronto para realizar un balance, la suma de factores como las altas temperaturas, los episodios de viento, las olas de calor y el estrés hídrico de la vegetación hace que nos encontremos en la época de riesgo más alto de incendio forestal, por lo que hay que seguir siendo muy prudentes”.



Gómez ha recalcado la importancia de ser prudentes en estas semanas y los próximos meses ya que nueve de cada diez incendios forestales son originados por la acción humana, por lo que ha pedido la máxima precaución y colaboración. “Todos debemos actuar contra los incendios” y como dice el lema de esta campaña actuar contra el cambio climático, ha recalcado.



También ha lanzado un mensaje de agradecimiento por la colaboración a los agricultores de la región “que están haciendo una gran labor de buenas prácticas agrarias pues teniendo en cuenta el Índice de Propagación de Incendios (IPP) están siendo muy colaboradores y partícipes para hacer bien las cosas y esperamos que siga siendo así, porque esto no ha hecho más que empezar”.



Solidaridad con los países afectados por incendios



La consejera ha querido mostrar la solidaridad con los países del arco mediterráneo que están padeciendo una oleada de incendios forestales que están afectando a miles de hectáreas y que han provocado incluso pérdidas humanas en países como Grecia, Italia o Argelia.



“Seguimos con preocupación la situación de estos incendios forestales en nuestro entorno y estamos haciendo un seguimiento permanente por si tuviéramos que colaborar, aunque ahora estamos inmersos en la época de mayor riesgo de incendios forestales en Castilla–La Mancha”, ha indicado Gómez, destacando la gran participación del destacamento movilizado en los incendios de Canadá durante el mes de junio con 26 bomberos y bomberas forestales, así como técnicos del Plan Infocam, integrados en el operativo movilizado a través del Mecanismo europeo de Protección Civil y módulo FAST organizado.



Durante su visita, la consejera de Desarrollo Sostenible ha estado acompañada por el director del COR, Nicolás López; el coordinador de Medio Natural, Alfredo Chavarría, así como representantes del cuerpo de Agentes Medioambientales, técnicos de la Consejería y de la empresa pública Geacam.



Participación pública Plan Prevención y Gestión de Residuos



Por otro lado, la consejera ha avanzado que mañana saldrá publicada en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha la información pública y la participación pública del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla–La Mancha 2023–2030. “Es un plan muy ambicioso que además se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de nuestra Agenda 2030 y en el que queremos que toda la sociedad de la región participe, pues también va a colaborar, lógicamente, con los Objetivos del Cambio Climático que tiene el Gobierno de Castilla–La Mancha”. Los diferentes procesos participativos se abren el día 31 de julio y estarán disponibles hasta el día 3 de octubre.



Como ha explicado “el plan no deja de ser un diagnóstico de la situación actual de la Comunidad Autónoma, en el que se hace una evaluación de cómo se están tratando en estos momentos esos residuos y qué tipo de residuos son. También es una reflexión sobre las carencias y lo que se deberían de poner en marcha”. Por ello, ha señalado, es importante este proceso abierto de participación de la sociedad y, sobre todo, por las empresas y los municipios, “para que podamos hacer un buen plan, que sea de todos y que a finales de este año podamos aprobarlo”.



Valoración del último trasvase



Finalmente, a preguntas de los periodistas, se ha referido al último trasvase aprobado por el Gobierno de España que está dentro de las normas que se han establecido para el trasvase y, “por lo tanto, mientras se siga manteniendo ese compromiso por parte del Gobierno de España, nosotros seremos solidarios con las necesidades que se establecen fundamentalmente en materia de abastecimiento y teniendo en cuenta que los caudales ecológicos también se han impuesto en esas normas. Y que, lógicamente, ha hecho que del posible volumen de agua demandado por otras regiones solo se haya podido establecer una derivación de un máximo de 15 hectómetros como consecuencia de esas nuevas reglas”.



Además, ha recordado que “de esos 15 hectómetros cúbicos hay 0,85 que corresponden con necesidades de abastecimiento a través de la Tubería Manchega para municipios de la provincia de Ciudad Real, que en estos momentos están en una situación comprometida en cuanto a la necesidad de sus recursos y que, como digo, ese volumen de agua les va a facilitar el que no haya absolutamente ningún problema de abastecimiento”.



Finalmente, respecto a la decisión del Tribunal Supremo que ha desestimado la medida cautelar planteada por la Región de Murcia y la Diputación de Alicante contra el decreto del Consejo de Ministros del pasado enero, que reducía las cantidades máximas de agua que se podrían trasvasar, la consejera ha valorado que “esta nueva situación viene a mejorar como se venían ejecutando las derivaciones de agua a través del ATS garantizando las demandas de Castilla–La Mancha desde hace mucho tiempo y manteniendo los intereses de la cuenca cedente como dice la Ley. Ahora esperamos que se cumplan esas reglas y que el nuevo Gobierno de España lo siga manteniendo de forma justa y, en ese sentido, seguiremos estando vigilantes”.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando