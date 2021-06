El Gobierno destinará 3,2 millones a rehabilitar un palacio en Tembleque (Toledo) dentro del Plan Xacobeo 21

El Gobierno de España ha lanzado el Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22 que pretende servir de palanca para "reactivar" los Caminos de Santiago en todo el país y mejorar "la experiencia de los peregrinos" gracias a una inversión de 121 millones, de los que 3,2 millones serán para rehabilitar el Palacio de los Fernández Alejo en Tembleque (Toledo).



Así lo ha afirmado este viernes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el acto de presentación del plan en la capital de Asturias, que ha congregado a representantes de las once comunidades autónomas por las que discurre la ruta.



El plan, que se financiará con los fondos europeos Next Generation, contempla una inversión de 65 millones de euros dirigidos a 61 inmuebles del patrimonio histórico de uso turístico del Camino de Santiago, con el objetivo de convertirlos en sostenibles, modernizar sus sistemas de gestión de vertidos e instalar tecnologías inteligentes.



Entre las inversiones más importantes en rehabilitación de patrimonio histórico figuran, entre otras, la ampliación del Museo de Bellas Artes de Oviedo y actuaciones en la Catedral de Mondoñedo (Lugo), en la Finca El Parral (Burgos), el Monasterio de Iratxe (Navarra), la Casa Real de Alzira (Valencia) y el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña (Huesca), además del Palacio de los Fernández Alejo o Casa de las Torres de Tembleque.



El plan destina también 45 millones de euros para financiar inversiones encaminadas a perfeccionar los paisajes urbanos que atraviesan los Caminos, como aquellas relacionadas con la mejora de la movilidad, señalización y accesibilidad en las diferentes rutas, embellecimiento de cascos históricos y rehabilitaciones de bienes culturales.



La estrategia recoge, asimismo, actuaciones para posicionar el Camino como un destino seguro, más inclusivo, accesible y digital, a lo que se destinarán 5 millones de euros para generar o apoyar productos vinculados a la experiencia compostelana.



Esa misma cantidad se dirigirá a apoyar proyectos colaborativos entre destinos asociados a los Caminos de Santiago que sean miembros de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, mientras que un millón de euros se reserva para campañas de promoción internacional, con medidas como la que está prevista para el próximo 12 de julio en la Plaza de España, de Roma, donde se ubicará un centro multimedia interactivo que operará como punto de información del Xacobeo.



Maroto ha afirmado que el plan permitirá revitalizar el Camino de Santiago, un producto turístico "consolidado a nivel nacional e internacional" y un "gran proyecto de país que nos une en torno a una oferta cultural, patrimonial y experiencial inigualable".



La ministra también ha asegurado que el sector turístico ve el futuro "con esperanza", por haber mostrado su "resistencia" a lo largo de toda la crisis sanitaria y por la "extraordinaria red de seguridad" de ayudas públicas que se han lanzado desde el Ejecutivo central, que se une al "buen ritmo" en la campaña de vacunación contra la covid-19, que permitirá tener al 70 por ciento de la población con algunas de las dosis este verano.



En el acto, también ha tomado la palabra el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ha recordado el carácter de Oviedo como origen de la ruta jacobea y ha destacado la "valentía" del Gobierno de España por diseñar un plan "con recursos encima de la mesa para invertir como nunca antes había invertido".



"Sin salud, no hay economía, y sabemos también que el camino para dinamizar el sector turístico pasa por el control de la pandemia", ha puesto de manifiesto.



El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha admitido que después de "meses difíciles" por la crisis sanitaria de la covid-19 el Camino de Santiago será una "oportunidad para ofrecer lo mejor de España".



Unido a ello, ha asegurado que se contará para su puesta en marcha con todos los agentes implicados con el objetivo de mejorar la experiencia del peregrino y apoyar la sostenibilidad como "concepto fundamental del turismo del futuro".