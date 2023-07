El Gobierno de Castilla-La Mancha aplaude el modelo sostenible y de servicio público que representa la Mancomunidad Comsermancha

El vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, ha recordado que hace apenas tres meses el presidente Emiliano García–Page “tuvo en honor de inaugurar una serie de ampliaciones, mejoras y nuevos servicios que se prestan desde la planta de Comsermancha por un importe subvencionado por la Junta de Comunidades de 6,2 millones de euros para lograr un proceso de modernización espectacular”.

Caballero también ha advertido que el tratamiento de los residuos está en “una fase de cambio continuo”, de ahí que haya defendido que “el Gobierno del presidente Page tiene muy claro que hay que ayudar a los ayuntamientos con fondos europeos para que puedan avanzar en una innovación que es imprescindible”.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 26 de julio de 2023.– El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla–La Mancha, José Manuel Caballero, ha puesto como ejemplo el modelo que representa la Mancomunidad Consermancha en la prestación de servicios públicos con coste limitado, de forma sostenible, manteniendo los derechos de los trabajadores y, además, hacerlo con la participación de la iniciativa privada, algo que “genera riqueza entorno a una satisfacción de una primera necesidad”.



En este sentido, Caballero no ha dudado en afirmar que “esta mancomunidad es un ejemplo y una referencia en España por la calidad de los servicios que presta” y, además, lo hace a un coste moderado.



Un modelo con el que está comprometido el Gobierno castellanomanchego y prueba de ello es que, tal y como ha recordado Caballero, hace apenas tres meses el presidente Emiliano García–Page “tuvo el honor de inaugurar una serie de ampliaciones, mejoras y nuevos servicios que se prestan desde la planta de Comsermancha por un importe subvencionado por la Junta de Comunidades de 6,2 millones de euros” que ha supuesto “un proceso de modernización espectacular”.



Modelo propio de Castilla–La Mancha



En este punto, Caballero ha reivindicado el papel de lo público, que en ocasiones no se valora lo suficiente. Con ello ha trasladado el compromiso del Ejecutivo regional con las siete entidades, consorcios o mancomunidades que prestan los servicios “en un modelo que es propio de Castilla–La Mancha y que podemos considerar que, junto a Comsermancha, está en los mejores niveles de satisfacción a la ciudadanía, de calidad y de precio”.



A ello, el vicepresidente segundo ha querido hacer un apunte importante en cuanto a la “eficacia y eficiencia de Comsermancha, puesto que “recoger los residuos en una zona como es la comarca de la Mancha Centro y en estos 21 municipios es una tarea mucho más difícil para 200.000 habitantes que hacerlo, por ejemplo, en Alcorcón y Leganés”, municipios de la Comunidad de Madrid que pueden sumar una población similar pero que no tiene nada que ver con la dispersión y la atención a municipios del mundo rural.



Caballero también ha advertido que el tratamiento de los residuos está en “una fase de cambio continuo”, de ahí que haya defendido que “el Gobierno del presidente Page tiene muy claro que hay que ayudar a los ayuntamientos con fondos europeos para que puedan avanzar en una innovación que es imprescindible”.



El reto de la retirada selectiva de residuos orgánicos



Y como “reto por delante”, el vicepresidente ha aludido a la necesidad de “que Comsermancha sea de nuevo punta de lanza en la retirada selectiva de residuos orgánicos y su tratamiento” a través del contenedor marrón para que esta tierra sea la que más recurso orgánico recoge y valoriza”.



De este modo se ha pronunciado Caballero en el acto de constitución de la Mancomunidad de servicios Comsermancha, acto en el que ha estado acompañado por la alcaldesa de Alcázar de San Juan y a la postre nueva presidenta de esta mancomunidad, Rosa Melchor, por la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, el alcalde de Campo de Criptana y vicepresidente de Comsermancha, Santiago Lázaro, así como el resto de integrantes de ese organismo y demás autoridades comarcales.



Para finalizar, además de trasladar la enhorabuena a la nueva dirección, el vicepresidente segundo del Ejecutivo regional también ha tenido palabras de agradecimiento para el que ha sido presidente de la Mancomunidad de servicios Comsermacha durante los últimos años, Pedro Ángel Jiménez, “por el magnífico trabajo realizado”.





