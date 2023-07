Fernández se compromete que el nuevo Centro Operativo Provincial del Plan INFOCAM en Ciudad Real sea una realidad “mas pronto que tarde”

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, se ha desplazado hasta el Centro Operativo Provincial de prevención y extinción de Incendios Forestales para conocer, de primera mano, el trabajo que están realizando y en el que el Gobierno regional destina más de 26 millones de euros.

Blanca Fernández ha hecho ha hecho una llamada a la Diputación de Ciudad Real para que su proyecto del nuevo parque de bomberos, que se ubicará al lado del nuevo COP y que tiene financiación reservada, “siga siendo prioritario con el objetivo de tener unas emergencias mejor coordinadas”.

Ciudad Real, 17 de Julio de 2023.– La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha mostrado el compromiso del Gobierno regional con la construcción del nuevo Centro Operativo Provincial del Plan INFOCAM durante la visita que la realizado este lunes a las actuales dependencias ubicadas en el Centro de Recuperación de Aves y Fauna Silvestre, ‘El Chaparrillo’.



Fernández ha querido que esta fuera su primera visita oficial para poner en valor “que el sistema de emergencias, de coordinación de incendios y prevención de forestales es de los más avanzados que tenemos en España y seguramente de Europa y en el mundo” y eso se lo debemos, ha señalado, “a que es un servicio público fuerte conformado por hombres y mujeres que tienen unas condiciones laborales dignas y por el que se lleva apostando muchos años”.



Una apuesta que sigue vigente con el “compromiso” del Gobierno regional para realizar el nuevo edificio que albergará el Centro Operativo provincial, que si todo va bien, “será una obra que podamos iniciar a principios del año que viene”. Con el objetivo de tener unas emergencias mejor coordinadas, ha hecho una llamada a la Diputación de Ciudad Real para que siga priorizando su proyecto del nuevo parque de bomberos.



En este sentido, ha recordado que esta infraestructura “está a falta de licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real” mostrando su deseo de que, cuando ya se obtenga, salga a licitación puesto que la anterior corporación ya dejó reservados cinco millones de euros. Fernández, por ello, ha pedido al nuevo presidente de la Diputación de Ciudad Real “que no paralice esta obra con el objetivo de contar con la mejor coordinación posible, no solo con los medios de una y otras administraciones sino entre todas las administraciones”.



Por eso, ha señalado, “nos comprometemos que el nuevo COP va a ser una realidad más pronto que tarde” y para el que “también estamos a la espera de las autorizaciones oportunas”.



Por último, la representante del Gobierno regional en la provincia que ha estado acompañada por el delegado de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Fausto Marín, el director del Centro Operativo Provincial del Plan INFOCAM, Juan Pedro García, y Vicente Alcaide, director de ‘El Chaparrillo’, ha hecho una llamada a la prudencia teniendo en cuenta que nos encontramos en semanas críticas de riesgo muy alto y extremo “eso me hace decir a todo el mundo que, a través de labores agrarias o cualquier persona que vaya al campo o cualquier labor que se desarrolle en el medio natural, seamos especialmente cuidadosos y tengamos especialmente mimo porque estamos en una situación delicada dada la situación climatológica”.



Objetivo: proteger las más de 860.000 hectáreas de superficie forestal

Recodar que el pasado 1 de junio comenzó el cuatrimestre con mayor riesgo de incendios en nuestro medio natural. Para ello, el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado este año más de 26 millones de euros a la campaña de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de Ciudad Real, que permanecerá durante todo el verano.



Una campaña que tiene como principal objetivo proteger las 861.306 hectáreas de superficie forestal de Ciudad Real, 632.492 de ellas arboladas. El dispositivo del Plan INFOCAM está activo los 365 días del año tanto en labores de extinción como en labores de prevención, realizando trabajos silvícolas preventivos y actuando en otras emergencias en el medio natural.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando