Fedeto prepara su denuncia contra la CHT: “La temen más que al mismísimo presidente del Gobierno"

La Confederación Hidrográfica del Tajo multa con prontitud a los municipios o empresas que contaminan el agua de los ríos de esta cuenca, pero mantiene al Tajo en una situación deplorable, como una cloaca, mientras sigue permitiendo trasvase tras trasvase.

Además, por más que se le insiste, no limpia los cauces de los ríos y arroyos. Esto, provoca desbordamientos y grandes avenidas de agua cuando se producen las intensas lluvias de las danas y, a su vez, grandes perjuicios económicos a empresas y también a particulares.

La Federación de Empresarios de Toledo, está preparando una denuncia contra la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque no puede ser que sigan viviendo solamente “de poner sanciones a las administraciones y los particulares”, así lo ha dicho el Secretario General de Fedeto, Manuel Madruga, que ha asegurado que esta denuncia va a ir contra la CHT“por no hacer bien su trabajo”.

La DANA, que azotó la provincia de Toledo en el mes de septiembre, ha causado millones de euros en pérdidas. Los empresarios de Toledo que se han recuperado, ha sido con sus propios fondos, todavía no han visto un euro y la Confederación Hidrográfica del Tajo, “está completamente desaparecida”.

Hace 13 años del terremoto de Lorca y es ahora cuando se está empezando a indemnizar a los vecinos afectados, que no son las empresas. Hace ya 3 años del volcán de La Palma, siguen sin ver nada de dinero. ¿Quién garantiza a los afectados de la DANA en Toledo cuándo van a cobrar? Ante cualquier catástrofe natural, todos el mundo piensa que van a ser ayudados, esa es la teoría, pero no la práctica.

Manuel Madruga tiene muchas preguntas para que le responda la CHT: “¿Cómo es posible que haya una balsa privada de agua que no eslegal, según dicen algunos, y que está ahí arriba, y que eso fuera una de las causas determinantes para que se produjera una indemnización brutal en el polígono? Pues llegaron carpas como mi brazo, ¿eh?, y la Confederación ahí no dice nada. Es curioso que luego cojas un matadero o cualquier tipo de industria que necesite agua y, a la mínima que tiene que solicitar un permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por cualquier chorrada, te lo frenen”.

Por eso, Madruga ha dejado claro contra quién van a interporner una denuncia: “Sí, sí, contra la Confederación Hidrográfica de Tajo, que no hizo bien su trabajo y que no deja hacer su trabajo a nadie. Porque cuando los ayuntamientos le piden limpiar zonas que le corresponde a ella, ella te responde con un mensaje muy claro, "no, hombre, esto no se puede tocar porque la naturaleza sigue su curso" ya, pero es que sí la naturaleza sigue su curso, igual lamentamos víctimas o vuelve a suceder lo mismo, porque no consienten limpiar los caudales”.

Será antes de septiembre cuando Fedeto ponga esta denuncia. Hasta ahora y desde septiembre han estado trabajando en ella, porque ninguna administración les da los informes sobre sus ríos o arroyos: “Le tienen más miedo que al presidente del Gobierno”.