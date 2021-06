Fallece el ex-alcalde de Villarrubia de Santiago (Toledo)

Luto en el municipio de Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo, por el fallecimiento del que durante una decada fue su alcalde, Feliciano Joya de Loma.

El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto y ha agradecido su dedicación al servicio público durante diez años de su vida. Además ha transmitido un cariñoso abrazo a toda su familia. Las bandera de la fachada del consistorio están a media asta.

Así lo ha hecho constar en un post en el perfil que el Ayuntamiento tiene en la red social Facebook.





De igual manera, el Secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha expresado su tristeza por este fallecimiento y se ha unido al dolor de todo el pueblo dedicándole también unas líneas en redes sociales:

"Siento en todo el alma la muerte de Feliciano Joya, ex alcalde de de Santiago quien, en su día, me abrió la puerta de su pueblo y me trató como de su familia.