La Delegación de Fomento pone en valor la inversión de 1,6 millones de euros que la Junta ha realizado para mejorar la carretera CM-2016

José Ignacio Benito asegura que las mejoras ejecutadas "son las que permite el entorno, que es de alto valor ecológico"

. El delegado provincial de Fomento, José Ignacio Benito, ha puesto en valor la inversión 1.634.400 euros que ha realizado el Gobierno regional para mejorar la carretera CM–2106 que une las localidades de Valdemeca y Huerta del Marquesado.

“Una inversión que ha consistido en la rehabilitación del firme, lo que a su vez ha permitido mejorar el drenaje del pavimento en una zona de frecuentes heladas, lo que repercute directamente en la seguridad vial de la carretera”, ha dicho.

Benito ha explicado que “se han llevado a cabo las mejoras que permite el estado de protección de ese entorno, pues la carretera se encuentra en un entorno de alto valor ecológico”.

En este punto, ha argumentado que “el ensanche de la carretera que demanda el Partido Popular, a pesar de que no hizo nada al respecto mientras gobernó, no es posible al encontrarse en un espacio protegido como es la Reserva Natural de la Laguna del Marquesado y el Parque Natural Serranía de Cuenca”.

“Se trata de una zona de alto valor ecológico, pues la mayor parte del tramo se encuentra dentro de la zona de ZEC/ZEPA de la Red Natura 2000 Serranía de Cuenca. Además, la carretera discurre por zonas de hábitats de protección especial e interés comunitario y existen tramos que atraviesan la Zona Tampón de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel”, ha ampliado el delegado.

En definitiva, Benito ha afirmado que la intervención que reclama el Partido Popular “tendría consecuencias muy negativas en un entorno de alto valor ecológico.

En relación a la vegetación de los márgenes de la carretera, ha señalado que “se llevan a cabo trabajos silvícolas adaptados al entorno de alto valor ecológico en la que se encuentra, es decir, no agresivos y limitados a asegurar unas adecuadas condiciones de seguridad vial”.









