Cristina Carriedo, doctora: “En tres días montamos un hospital donde salvamos cientos de vidas”

El START es uno de los proyectos más emblemáticos de la acción humanitaria española, conocido como los “Chalecos Rojos”. Es un equipo sanitario de primer nivel de profesionales pertenecientes al sistema público de salud.

Este equipo está listo para viajar a cualquier parte del mundo inmediatamente en caso de que haya alguna emergencia humanitaria. Su última participación fue en los terremotos de Siria y Turquía, donde un total de 195 profesionales atendieron en la “Misión START” a casi 7.400 personas damnificadas por ambos terremotos, que se cobró con la vida de 51.000 personas.

Parte de el equipo de "Chalecos Rojos" que fueron a Turquía en la "Misión START"





A este grupo de héroes pertenece Cristina Carriedo, médico de emergencias en la UVI móvil en el municipio de Escalona, en la provincia de Toledo. Cristina ha recibido un premio en reconocimiento a la labor que desempeña en estas catástrofes, en la gala de los premios que otorga Castilla-La Mancha a la iniciativa social, que se han celebrado en Herencia, en la provincia de Ciudad Real.

El premio es por la participación en los terremotos de Turquía y Siria, el 6 de febrero de 2023. Cristina habla sobre el grupo: “Somos un colectivo que pertenecemos a este grupo de forma voluntaria, que nos entrenamos y que nos formamos en ayuda humanitaria de emergencias para asistir a la gente. Además, estamos preparados para salir inmediatamente cuando se activa el hospital de campaña español”.

En el terremoto que azotó a Turquía y Siria, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ofreció a los “Chalecos Rojos” para ayudar en esta catástrofe natural, Cristina cuenta como fue esta llamada, que se repite en todas las crisis humanitarias: “En Turquía los terremotos sucedieron en la mañana del 6 de febrero del año pasado, el Gobierno español ofreció la participación de nuestro grupo. Cuando pasa algo así, nos mandan un mensaje preguntándonos por nuestra disponibilidad y en nada que te apuntas, vas al destino”.

Cuando Crisitna llega a Turquía, se encuentra desde el aire algo que no tenía nada que ver con la cruda realidad una vez que sus botas pisan el suelo afectado: “En Turquía nos encontramos con mucho movimiento. Aparentemente al llegar observamos desde el avión que no había pasado gran cosa hasta que llegamos al lugar exacto y vemos que está todo colapsado, viviendas en el suelo, hospitales que no funcionan...”.

Damnificados por el terremoto en Turquía





Lo primero que hacen es ver donde van a montar el Hospital de Campaña y una vez decidido, es el momento de ponerse a trabajar, Cristina habla de su papel: “Mi función es la dirección asistencial. Nosotros levantamos un hospital, está todo pensado para que en tres días podamos levantar un hospital completo, con urgencias, matronas, pediatrias, salud mental, ...” “En 67 horas el hospital estaba ya funcionando”.

En un lugar que acaba de sufrir una catástrofe de esta índole, hay enfermos de todo tipo: “Lo que más llega son patologías asociadas al terremoto, normalmente pacientes con dolores ortopédicos, mecánicos, lesiones, fracturas, … En el caso de Turquía, muchos llevaban ya una semana de evolución, pero todo esto va cambiando porque hay pacientes que tienen enfermedades o problemas crónicos que han agravado su situación por el terremoto. Ten en cuenta que se pierde todo, la gente vive en la calle, y en Turquía el terremoto fue en invierno”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Turquía tiene un buen nivel sistema sanitario, de hecho, similar al de España, pero este terremoto dejó todo sin función. El primer día atendieron a casi 200 pacientes, unos pacientes que siempre quieren aportar algo a las personas que les están ayudando: “La asistencia sanitaria solo la pueden llevar a cabo los profesionales, pero sí que participaban en ayudar a que el hospital fuera autosuficiente. Ayudan a limpiar, a cocinar, ...” .

Cristina Carriedo ha recibido el galardón que otorga Castilla-La Mancha a la iniciativa social, ante este reconocimiento se muestra breve y orgullosa por sus compañeros: “Aunque lleve mi nombre, esto es un premio para todos mis compañeros”.

La doctora Carriedo con una niña a la que ha atendido durante el terremoto