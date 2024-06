Confunden una calle de Toledo con un estercolero: “Invierto mi tiempo para que no tiren más cosas”

La vía Tarpeya está situada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo. Es una de las calles finales de este barrio toledano y desde luego, últimamente, un auténtico estercolero. Se podría decir que allí se depositan toda clase de enseres.

Un trabajador de Valoriza, Ricardo Serrano, denuncia la situación y asegura en COPE, que ya no pueden más, porque el olor ahora mismo, es insoportable: “Ahora mismo que ya han empezado las calores y todo, la gente se dedica a sacar la basura por la mañana, cuando la basura la tiene que sacar por la tarde. Y lo que es vía Tarpeya, es una zona de escombreras. Entrando por la última rotonda, hay una zona que todo el mundo va a verter, cuando tienen el punto limpio. ¡Qué vergüenza! Tienen un punto limpio que está abierto de lunes a domingo y es una vergüenza que todo el mundo vaya a verter”.

La calle Tarpeya de la Ciudad Imperial es confundida continuamente con un punto limpio por la suciedad y los escombros que hay









La situación es tan nefasta, que la gente se piensa que eso es el punto limpio directamente: “Hoy ha venido una persona y me ha preguntado que si ese es el punto limpio yo me he quedado que digo, pero por favor o sea, que usted me está preguntando que si esto es el punto limpio, hombre, esto ya no tiene consideración”.

La Policía Local intenta evitar la situación y avisa a la gente cuando les ve, que eso no es un lugar para tirar la basura y los escombros, aún así, la gente sigue tirando todo tipo de basura y enseres. Una multa por arrojar basura en la vía publica es una multa económica considerable, aún así, la situación sigue siendo insostenible: “Es que han creado un vertedero ahí abajo. Un vertedero han creado. Entonces, eso no es normal. Y la gente tiene que ser consciente. Y el que hace una reforma en su casa o donde la haga, pues, hombre, llévese usted los escombros a donde haya que llevarlos”.

Los vecinos piden solución inmediata, porque con el calor y la cantidad de basura que hay, el olor, las abejas y la suciedad, hace que la vida en la Vía Tarpeya sea insoportable.

