Mientras Jorge Maestre, con el saxofón, y Antonio López, con la guitarra, amenizaban la espera para el acto público del candidato socialista a la reelección en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, un octogenario, Manolo Ruiz, se ha subido al escenario y se ha marcado un baile aplaudido y vitoreado por todo el auditorio.

Su baile y su alegría han animado a todos, unas 400 personas, y una vez ha terminado de bailar el tema -'Carolina', de M-Clan- se ha sentado y ha recibido una ovación.

Manolo ha contado a EFE que es de la provincia de Jaén, que llegó a Azuqueca de Henares a vivir hace un año "por circunstancias de la vida", para cuidar a la madre de su mujer, y que ha ido al mitin del PSOE porque "me gusta enterarme; primero analizo y una vez que analizo, opino. Y pienso con mi costado y con mi cabeza", ha dicho.

El baile le gusta desde siempre pero deja claro que nunca ha recibido clases sino que se mueve según le parece: "hay quien baila muy bien y no transmite y hay quien baila un poco peor y transmite, igual pasa con los cantantes", ha explicado.

Además, este hombre que en breve cumplirá 84 años piensa que "la música amansa a las fieras y une a las personas".

Manolo ha elogiado a los músicos, a Jorge y a Antonio, que amenizan los actos principales de García-Page cada jornada, y les augura "un futuro muy prometedor".

Y ¿qué dice de Azuqueca?: "esta ciudad es cosmopolita, aquí vive todo el mundo y hay trabajo para todo el mundo".

Antes de volver a subir al escenario para marcarse un segundo baile apunta: "yo he trabajado toda la vida, lo tengo todo hecho".