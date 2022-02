Uno de cada 4 adolescentes en CLM podría estar siendo víctima de ciberacoso

Uno de cada tres adolescentes de Castilla-La Mancha hace un uso problemático de Internet y las redes sociales, según el informe sobre Impacto de la Tecnología en la Adolescencia. Relaciones, Riesgos y Oportunidades, realizado por Unicef España.



Con motivo del Día de Internet Segura, la organización ha informado en un comunicado de los resultados de este informe respecto a la comunidad autónoma, que han desvelado también que uno de cada cuatro jóvenes castellanomanchegos podría estar siendo víctima de ciberacoso, y uno de cada cinco podría tener un cierto enganche a los videojuegos.



El estudio, ha explicado Unicef, recoge las opiniones de cerca de 2.000 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 14 centros educativos de la región, de los que el 90,5 por ciento se conecta a Internet todos o casi todos los días, y la frecuencia de conexión aumenta con la edad.



Asimismo, un 28,8 % de los adolescentes pasa más de cinco horas diarias conectado a Internet entre semana, y esta cifra asciende al 49 % durante el fin de semana.



Además, el 95,7 % de los adolescentes dispone de teléfono móvil con conexión a la Red -al que acceden a la edad media de 10 años-, el 48,6 % del alumnado de ESO tiene por costumbre acudir al centro educativo con su teléfono móvil, seis de cada diez adolescentes reconoce dormir con el móvil, y uno de cada cinco se conecta después de las 24:00 horas todos o casi todos los días.



Si bien reconocen que la Red les puede hacer sentir alegría (97,1 %), relajación (82,4 %) o diversión (76,3 %), Unicef ha advertido de que del informe también se desprenden datos "preocupantes".



A este respecto, el presidente de Unicef Comité Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha apuntado que los resultados del informe "corroboran una preocupación latente y no pueden dejarnos indiferentes".



Por ello, ha manifestado que la organización es consciente de la necesidad de "apelar a la responsabilidad de las familias, el ámbito educativo, las instituciones y la industria" para conseguir "entre todos" que los niños y adolescentes hagan un "uso saludable" de las nuevas tecnologías, ya que la era digital que "ofrece un mundo de beneficios y oportunidades, pero conlleva también unos riesgos que no podemos obviar".



De esta manera, el estudio ha concluido que el 41,6 % de los encuestados asegura haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico/sexual, el 33,9 % ha visitado páginas de contenido erótico o pornográfico, y uno de cada diez ha recibido -a través de redes, chat, internet o videojuegos- una proposición sexual por parte de un adulto.



En Castilla-La Mancha, el 58,4 % ha aceptado alguna vez a un desconocido en redes sociales y el 19,2 % llegó a quedar en persona con gente que conoció exclusivamente a través de Internet, así como los propios adolescentes identifican el ciberacoso, la 'sextorsión' o el acceso a contenidos inadecuados como los principales riesgos que presenta la tecnología.



Unicef también ha hecho referencia al juego y las apuestas virtuales, ya que se estima que 3.000 estudiantes de la ESO de la región lo han hecho alguna vez, el 47,1 % de ellos dice que su motivación fue ganar dinero, y los videojuegos y las páginas de apuestas son los dos principales medios a través de los cuales juegan o apuestan dinero, con un gasto medio mensual que no suele exceder de los 10 euros, pero el 21,4 % se gasta más de 30 euros cada mes.



En este punto, Unicef ha aseverado que al menos uno de cada 10 adolescentes que juega de manera virtual podrían llegar a desarrollar una adicción al juego, al tiempo que ha añadido que los niveles de bienestar emocional, integración social y satisfacción con la vida son sensiblemente menores entre los jugadores problemáticos.



En cuanto al uso del móvil durante los ratos de ocio, un 25 % de los encuestados asegura tener discusiones con sus padres, madres o cuidadores por la tecnología al menos una vez a la semana, al 29,3 % sus padres les ponen límite o normas sobre el uso de Internet y/o las pantalla, un 23,8 % limitan las horas de uso y un 14,2 % limitan los contenidos a los que pueden acceder sus hijos.



Ante estos datos, Unicef ha subrayado que la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso deben ser una "prioridad", puesto que se han detectado tasas de victimización sensiblemente más altas que las que ofrecen las estadísticas oficiales.



De igual forma, ha realizado una serie de recomendaciones que pasan por la necesidad de que las familias cuenten con herramientas y apoyo para poder ejercer su labor educativa y de acompañamiento, promover la importancia del sistema educativo como ámbito clave, que los propios adolescentes reciban la información necesaria, que las instituciones diseñen estrategias de prevención más eficaces y que la industria tecnológica garantice la protección.