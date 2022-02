Un total de 87 centros educativos de la región se han acreditado para solicitar proyectos del nuevo programa Erasmus+ 20212027

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que desde el Gobierno regional se impulsa el desarrollo de estos programas con el fin de contribuir a la internacionalización de los centros educativos y también como oportunidad para que las y los docentes intercambien experiencias y adopten metodologías educativas emergentes que se estén desarrollando en otros países.



Rodríguez ha informado de la puesta en marcha de un nuevo Consorcio Erasmus+ de Educación Escolar, en el que participan cuatro institutos de la provincia de Ciudad Real y el CRA de Cobeta (Guadalajara), un municipio de poco más de 100 habitantes.



Villarta de San Juan (Ciudad Real), 17 de febrero de 2022.– Un total de 87 centros educativos de Castilla–La Mancha se han acreditado para poder solicitar proyectos en el marco del nuevo Programa Erasmus+ para el periodo 2021–2027, un programa de la Unión Europea cuyo objetivo es la realización de proyectos en los que intervienen instituciones de distintos países, mayoritariamente europeos y que conllevan la realización de movilidades a los mismos.



Así lo ha señalado la consejera durante una visita al CEIP ‘Nuestra Señora de la Paz’ de Villarta de San Juan, uno de los centros que han comenzado a desarrollar el proyecto ‘Escuela de Astronautas’. Rodríguez ha estado acompañada en esta visita por el delegado de Educación en la provincia de Ciudad Real, José Caro; la alcaldesa de la localidad, Irene Ruiz; y el director del centro, Manuel José Carpintero.



De los 87 centros educativos castellanomanchegos acreditados, ha detallado la consejera, 51 son de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; 32 de Formación Profesional y cuatro centros de Educación de Personas Adultas.



La titular de Educación ha asegurado que desde la Consejería se impulsa el desarrollo de estos programas con el fin de contribuir a la internacionalización de los centros educativos y también como oportunidad para que las y los docentes intercambien experiencias y adopten metodologías educativas emergentes que se estén desarrollando en otros países.



“Estos programas nos permiten no solo dar a conocer nuestra realidad educativa y nuestras prácticas docentes en otros países, sino también conocer otras realidades educativas para que interactúen con las nuestras y así llegar a desarrollos metodológicos mucho mejores”, ha añadido la consejera.



Para el periodo 2021–27, los proyectos Erasmus+ harán especial hincapié en la inclusión social y la diversidad, la transformación digital, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y la participación de la ciudadanía en la vida democrática.



Estos centros acreditados han comenzado a presentar sus proyectos y está previsto que el próximo mes de junio se puedan conocer los que han sido aprobados para el curso 2022–23.



Nuevo consorcio Erasmus+



Por otra parte, la consejera ha informado que se ha puesto en marcha un nuevo Consorcio Erasmus+ de Educación Escolar en el que participarán centros educativos que no han sido beneficiarios de un proyecto del programa Erasmus+ en los últimos seis años. Los centros seleccionados son los IES ‘Eladio Cabañero’ de Tomelloso; ‘Francisco de Quevedo’ de Villanueva de los Infantes; ‘Vicente Cano’ de Argamasilla de Alba; ‘Ojos del Guadiana’ de Daimiel y el CRA de Cobeta.



Entre todos ellos, la titular de Educación ha querido destacar a este último, un centro rural que está ubicado en una población de poco más de 100 habitantes. ‘Nos enorgullece que un centro que acaba de reabrir sus puertas en una localidad tan pequeña tenga esa vocación de internacionalización”, ha asegurado.



Entre los objetivos del consorcio destaca la mejora de la competencia lingüística y digital del alumnado y profesorado, conseguir que los centros participantes puedan desarrollar proyectos internacionales de forma autónoma en el futuro o la incorporación de técnicas psicológicas en los procesos de enseñanza–aprendizaje con el objetivo de trabajar el bienestar psicológico y la salud mental del alumnado y dar respuesta a todo tipo de escolares a través de procesos de enseñanza–aprendizaje inclusivos.



Este consorcio viene a sumarse a otros tres que todavía se están desarrollando y que aún no han acabado; uno en el sector escolar para centros de Educación Infantil y Primaria y Secundaria y otros dos en el sector de Formación Profesional.



Proyecto ‘Escuela de Astronautas’



Rodríguez ha destacado el proyecto Erasmus+ ‘Escuela de Astronautas’, que desarrolla el CEIP ‘Nuestra Señora de la Paz’ de Villarta de San Juan, en el que cuentan con centros educativos de acogida en Noruega, Rumanía, Italia y Polonia.



Las actividades del mismo están relacionadas con el espacio y el cuidado del Medio Ambiente y cuentan con la colaboración del astronauta Miguel López Alegría, quien tiene previsto subir a la Estación Espacial Internacional con el logo del proyecto.



Desde el curso 2018–2019 y hasta el curso pasado, estuvieron desarrollando otro proyecto Erasmus+ denominado ‘Pequeños exploradores’, en el que colaboraron con centros educativos de Reino Unido, Polonia y Chipre.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.