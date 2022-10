Un total de 12 centros educativos de la provincia de Guadalajara cuentan este curso con auxiliares de conversación nativos

El delegado de Educación, Cultura y Deportes ha dado la bienvenida al personal auxiliar de conversación que este año complementará la formación en idiomas de alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de la Escuela Oficial de Idiomas.

Guadalajara, 7 de octubre de 2022.– Un total de 12 auxiliares de conversación van a colaborar este curso en la enseñanza de idiomas en otros tantos centros educativos de Educación Infantil y Primaria, de Secundaria y en la Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara, gracias al programa que desarrolla el Gobierno regional con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para fomentar el bilingüismo entre el alumnado.



El delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández–Montes, ha dado la bienvenida a estos auxiliares en Guadalajara en una jornada a la que las y los auxiliares de conversación han asistido en compañía de sus profesores tutoras y tutores, y que se ha convocado para ayudarles en las tareas de incorporación a los centros públicos que les han sido asignados y en la tramitación de los documentos necesarios para regularizar su permanencia en España. Así, junto a cuestiones educativas, como competencias en el aula y actividades que pueden realizar con el alumnado, en la reunión se han abordado otros temas de interés, como los trámites para regularizar su situación, en caso de que no lo hubiera podido realizar previamente. Para facilitar estos trámites, a la reunión han asistido también representantes de la Brigada de Extranjería de Guadalajara.



Si bien la mayor parte de este personal reforzará las clases que se imparten en inglés, la Escuela Oficial de Idiomas va a ofrecer a su alumnado también una persona auxiliar de conversación de francés, que compartirá con el IES Brianda de Mendoza, y una más de italiano. Además, la persona auxiliar de conversación del IES Profesor Domínguez Ortiz reforzará las clases de francés.



En concreto los centros que se van a beneficiar de la colaboración de los auxiliares son los colegios de Educación Infantil y Primaria ?Ocejón? y ?Alcarria? en la capital, ?Los Olivos?, en Cabanillas del Campo y ?Crecemos Juntos? en Torrejón del Rey. Además, el personal auxiliar de conversación reforzará la enseñanza de idiomas en los IES de la capital ?Luis de Lucena?, ?José Luis Sampedro?, ?Aguas Vivas? y ?Brianda de Mendoza?, así como en el ?Alcarria Baja?, de Mondéjar y en el ?Arcipreste de Hita? y el ?Profesor Domínguez Ortiz?, de Azuqueca de Henares.



Junto a estos centros también se les había adjudicado personal auxiliar de conversación a los colegios Maestra Teodora, de Marchamalo y La Espiga, de Azuqueca de Henares, así como al IES Castilla, en la capital, pero dicho personal ha renunciado en el último momento a la plaza y desde Educación, Cultura y Deportes se están realizando las gestiones oportunas para intentar conseguir otra persona nativa que pueda estar interesada en colaborar en estos centros.



El Gobierno regional oferta la posibilidad de contar con auxiliares a los centros de la región con proyectos bilingües y son finalmente ellos quienes han de solicitarlo. Se trata de una iniciativa muy interesante para los centros, ya que supone un plus en el aprendizaje de otras lenguas y culturas para alumnas y alumnos.



Todo el personal auxiliar de conversación es nativo, licenciado o estudiante de último curso y su intervención en las aulas supone un refuerzo en las destrezas orales del alumnado, ya que realizan prácticas específicas de conversación y transmiten a las alumnas y alumnos la cultura de sus lugares de origen. La figura del auxiliar nunca sustituye al profesorado, sino que lo apoya en el proceso de enseñanza de las lenguas extranjeras, pero no evalúan al alumnado ni participan en la elaboración o corrección de exámenes y en las clases siempre están acompañados por el profesorado del centro.



El delegado de Educación, Cultura y Deportes ha destacado la “apuesta del Gobierno regional por una formación de calidad que sirva para formar ciudadanos competentes en una sociedad para el siglo XXI”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando