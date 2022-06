“Talavera es una ciudad capital en y para Castilla-La Mancha y, por ello, tiene un protagonismo especial en la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía”

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha subrayado que “el Estado autonómico es un pilar fundamental que vertebra territorialmente España, que nos ha dotado de la capacidad para decidir nuestro propio camino y que ha servido como catalizador de un desarrollo económico y social sin precedentes en la región” y ha agregado que “la Talavera de hoy no sería posible sin la autonomía; no hubiéramos podido avanzar como lo hemos hecho y como lo seguimos haciendo en Sanidad, Educación, Bienestar Social y en el progreso económico con la llegada de empresas puntera como Meta o Microsoft”.

Talavera de la Reina (Toledo), 15 de junio de 2022.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha destacado hoy que Talavera de la Reina es una ciudad capital en y para Castilla–La Mancha y, por ello, tiene un protagonismo especial en la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía” y ha añadido que “la Talavera de hoy no sería posible sin la autonomía; sin ella no hubiéramos podido avanzar como lo hemos hecho y como lo seguimos haciendo en Sanidad, Educación, Bienestar Social y en el progreso económico con la llegada de empresas puntera como Meta o Microsoft”.



Gómez Arroyo ha hecho estas afirmaciones durante la presentación del Escape Room 'El Tesoro de Don Quijote?, una de las actividades organizadas por el Gobierno castellano–manchego para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha. En este acto también han participado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y los concejales talaveranos de Coordinación de las EATIM y de Promoción Cultural, Roberto Gallegos y Carlos Gil, respectivamente.



Esta actividad, que permanecerá en Talavera de la Reina que estará abierta al público del 16 al 18 de junio, pretende, a través de juegos de ingenio, estimular en los visitantes el interés y el conocimiento tanto de nuestra riqueza patrimonial como de la importante evolución que ha experimentado la región en los últimos 40 años.



El responsable del Gobierno regional en Talavera ha asegurado que “el Estado autonómico es un pilar fundamental que vertebra territorialmente España, que nos ha dotado de la capacidad para decidir nuestro propio camino y que ha servido como catalizador de un desarrollo económico y social sin precedentes en la región”. Asimismo, Gómez Arroyo ha incidido en que “gracias a la grandeza y el trabajo de los castellanomanchegos y a la autonomía, que nos ha permitido ir decidiendo nuestro propio futuro, hemos convertido a Castilla–La Mancha en una sociedad más próspera y rica”.



“El Tesoro de Don Quijote”



El delegado de la Junta ha indicado que “se inicia en Talavera la puesta en escena de este Escape Room, la segunda de las actividades que se lleva a cabo en la ciudad para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, una actividad que continuará con otras muchas como el Drone Magic Light Show, exposiciones, pruebas deportivas, etc.” y ha añadido que “El Tesoro de Don Quijote es una forma distinta de saber quiénes somos, de conocer mejor nuestra tierra y nuestros orígenes de una forma lúdica, divertida y muy atractiva para el público en general y para los más jóvenes en particular”.



La actividad consiste en acceder a diferentes salas con la ayuda de una llave escondida que los participantes tienen que encontrar mediante pistas con la ayuda de los actores de la compañía de teatro que dan vida a personajes del Quijote. Las pruebas serán de estrategia y búsqueda y se adecúan a cada uno de los grupos. Hay juegos con productos Denominación de Origen manchegos, vídeos, una armadura de Don Quijote, entre otros.



El objetivo es ir sumando llaves que dan paso a nuevos escenarios hasta llegar al último espacio e intentar abrir el arcón donde ese encuentra el gran tesoro.



David Gómez Arroyo ha recordado que serán seis las localidades toledanas por las que pase esta actividad que se enmarca dentro de las más de 300 que se han programado para conmemorar el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha. Así, tras Toledo y Talavera de la Reina, el ‘escape room’ llegará a Fuensalida, Illescas, Seseña y Madridejos.



Por último, el delegado, tras agradecer al Ayuntamiento su colaboración para la puesta en marcha de este espacio escénico, ha animado a los talaveranos y talaveranas, así como a la ciudadanía de la comarca a participar y disfrutar de estas actividades que nos permiten recordar los orígenes de la comunidad, conocer mejor la gran riqueza de nuestra tierra y manifestar nuestro orgullo de haber construido, con el esfuerzo de todas y todos, una región que hace cuarenta años no existía”.







