PP tacha de "vagos e incompetentes" a los consejeros de Castilla-La Mancha

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha tachado este martes de "vagos e incompetentes" a los miembros del Consejo de Gobierno regional, además de acusar al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de ser un "presidente ausente".



En una rueda de prensa, la portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha opinado que en la región hay "un gobierno de cartón piedra y de propaganda" y que los consejeros "no asumen sus competencias ni las quieren asumir".



Merino ha acusado al presidente de la región de "volver ayer para desaparecer hoy", "de no ser capaz de levantarse de la tumbona para preocuparse de los problemas de la región" y ha pedido a García-Page que "piense y decida si trabaja por su futuro o por el de Castilla-La Mancha".



Asimismo, ha denunciado que es "obsceno e inmoral" que el Gobierno de la región no se haya preocupado por los problemas de Castilla-La Mancha como el precio de la uva o la sandía, que no haya realizado ninguna visita a algún centro sanitario ni a las fiestas de los pueblos de la comunidad autónoma durante el mes de agosto o no haya tenido ninguna reunión con los agricultores de la región.



En cambio, Merino ha declarado que el PP de Castilla-La Mancha está preparado para escuchar los problemas de los castellanomanchegos y proponer poner soluciones como se ha "demostrado, recogiendo los problemas" de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.