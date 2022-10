El sur de Francia, en primavera, son el lugar y la estación del año elegidos para la primera edición de Farcama internacional

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes 11,5 millones de euros para ayudas a la contratación, de ellos un millón y medio de euros para hacer indefinidos a personas con algún tipo de discapacidad, tal y como ha detallado el presidente regional, Emiliano García–Page.



De cara a garantizar el relevo generacional artesano, García–Page ha señalado que el Gobierno de Castilla–La Mancha planteará, en el primer trimestre del próximo año, un programa dotado con cinco millones de euros que ayude a la contratación de prácticas y aprendizaje de unos 300 jóvenes artesanos.



Toledo, 7 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana, en el marco de la inauguración de la XLI edición de la Feria Regional de Artesanía, Farcama, que en la primavera del próximo año se llevará a cabo la primera edición de Farcama internacional y el país elegido es la vecina Francia, concretamente el sur del país galo.



El jefe del Ejecutivo regional ha aplaudido la “excelencia” del sector artesano y ha avanzado que, con la finalidad de garantizar el relevo generacional, el Gobierno que preside pondrá en marcha, en el primer trimestre del próximo año, un programa dotado con cinco millones de euros para incentivar a la contratación de prácticas y aprendizaje en talleres a los jóvenes que deseen seguir la estela artesa. Según ha estimado, saldarán beneficiados de este programa unas 300 personas.



En el patio del Hospital de Tavera como escenario de la inauguración de la muestra artesana, García–Page se ha mostrado convencido de que “el envoltorio –en alusión a la ciudad de Toledo– ha tenido mucho que ver con el mantenimiento de la feria. No sé si hubiéramos llegado a tantas ediciones si no hubieran sido aquí”, ha argumentado.



11,5 millones para contratación indefinida



Arropado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el presidente ha aprovechado la cita para avanzar que, en el próximo Consejo de Gobierno del martes, se dará el visto bueno a 11,5 millones de euros destinados a fomentar la contratación indefinida.



Se trata de dos convocatorias para impulsar el empleo estable en la región, tanto para nuevas contrataciones como para la transformación de contratos en indefinidos. De ellos, 1,5 millones de euros serán para apoyar la contratación indefinida de más de 180 personas con algún tipo de discapacidad.



“Esta feria es el reconocimiento a la artesanía, un reconocimiento que no tuvo siempre”, ha argumentado igualmente García–Page. Asimismo, se ha mostrado convencido de que Farcama es “una forma de reconocer al sector, de ayudar y de aprovechar la ocasión para incrementar el turismo en la ciudad”.



Para el presidente de Castilla–La Mancha, esta muestra artesana, que se celebra desde hoy 7 de octubre hasta el próximo día 12 de este mismo mes, es el fiel ejemplo del optimismo y de la esperanza, “una esperanza que, si no se tiene, habría que inventar”, ha dicho parafraseando a Albert Camus.



Y en este afán de fomentar el optimismo ha recordado, tal y como avanzó el último Debate del Estado de la Región, que el Gobierno que preside va a poner en marcha la marca ‘Legado Artesano’ que, como ya ocurre con Raíz Culinaria y la gastronomía, impulsará la artesanía regional.









