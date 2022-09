El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha supera los 70 millones de acciones médicas al año para los dos millones de habitantes de la región

García–Page avanza que, en el próximo Consejo de Gobierno, se dará salida al Proyecto de Ley de Atención Temprana Universal para su debate en las Cortes de Castilla–La Mancha.



El jefe del Ejecutivo regional anuncia la celebración de un acto de homenaje a los trabajadores de extinción de incendios de la Comunidad Autónoma.



Valdepeñas (Ciudad Real), 1 de septiembre de 2022.– “Cuando tomé posesión como presidente se llevaban a cabo, en la región, 49 millones de acciones sanitarias al año para dos millones de personas. Hoy superamos los 70 millones de actuaciones sanitarias y eso significa más personal y recursos tecnológicos”, ha dicho el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, esta mañana desde el Hospital General de Valdepeñas (Ciudad Real).



El jefe del Ejecutivo regional ha recorrido, junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el equipo directivo de este hospital, el Servicio de Radiología, y ha aprovechado la ocasión para poner de manifiesto su “compromiso particular con el servicio público de la sanidad”. Así, ha garantizado la permanencia de todos los hospitales públicos del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, (Sescam), frente a la “supresión que se planteó de estos en otras épocas”, ha dicho, garantizando que no se va a permitir “que los hospitales pequeños entren en zona de riesgo”.



García–Page ha indicado que Castilla–La Mancha es de las pocas regiones de España en la que se han podido realizar todas las sustituciones en Atención Primaria, cuando en muchas regiones se quedaron sin cubrir en verano más de la mitad de las plazas. “En Castilla–La Mancha puede que haya habido algún problema, pero al mismo tiempo que se han ido mejorando las necesidades sanitarias, también hemos atendido la Primaria, cuando además hemos tenido un aluvión de visitantes”, ha explicado.



Así mismo, ha explicado que buena muestra de ese compromiso, es la inversión que desde el Gobierno que preside se hace en nueva tecnología en todos los recursos sanitarios de la Comunidad Autónoma para “mejorar la calidad y la cantidad” de las prestaciones sanitaria. A este respecto, ha subrayado que “la rentabilidad no es un concepto que se mida en el servicio público sanitario” y ha señalado que el 40 por ciento del presupuesto regional se va a la partida sanitaria.



Reconocimiento al servicio de extinción de incendios de Castilla–La Mancha



El presidente de Castilla–La Mancha ha aprovechado la ocasión para destacar y valorar el trabajo que día a día desempeñan todos los trabajadores de la sanidad pública, así como la importante función que desempeñaron durante la pandemia. De ahí que haya avanzado que, del mismo modo que se les brindó un homenaje para reconocer su trabajo en la lucha contra la Covid–19, se hará lo propio con los trabajadores y trabajadoras de extinción de incendios de Castilla–La Mancha. “Se trata de hacerles un reconocimiento público a su esfuerzo y trabajo”, ha argumentado.



A este respecto García–Page ha señalado la valía del personal trabajador de extinción de incendios que, “de momento y por suerte”, han tenido más horas de trabajo fuera que dentro de la región. Del mismo modo, ha indicado que uno de cada tres incendios originados en Castilla–La Mancha ha sido intencionado.



Ley de Atención Temprana Universal



Emiliano García–Page ha reconocido el trabajo de todos aquellos profesionales de los servicios públicos, de ahí que, junto al personal sanitario y al de extinción de incendios, haya destacado la importante función que desempeñan los y las trabajadores sociosanitarias.



En este contexto, ha anunciado que, en el primer Consejo de Gobierno del mes de septiembre, que se celebra el próximo martes, saldrá adelante el Proyecto de Ley de Atención Temprana Universal para su posterior debate y aprobación en las Cortes de Castilla–La Mancha.



Desde 2015, el Ejecutivo que preside García–Page ha abierto 14 nuevos centros y servicios de atención temprana, que serán 18 a finales de año.









